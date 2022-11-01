الفنّانة فيفى عبده تكشف سر تشوّه ملامح هيفاء وهبى وتحّول لون بشرتها للأسود !! (مفاجأة صادمة)

دافعت الفنانة فيفي عبده، عن الفنانة هيفاء وهبي، بعد الهجوم الصارخ الذي طالها، عقب انتشار صور لها من حفلها الأخير بالسعودية،

والتي ظهرت فيه بملامح غير التي اعتاد عليه جمهورها، حيث اعتقد البعض أنها لجأت لإحدى عمليات التجميل التي باءت بالفشل وشوهت ملامحها.



وقالت الفنانة فيفي عبده، من خلال فيديو، عبر خاصية الاستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام":

"متضايقة أوي من الكلام اللي بتقولوه على هيفاء وهبي، هيفا زي القمر، مش عايزة كلام، دي هي من الستات الباربي، قمر".

وكشفت فيفي عبده عن سر تغيير ملامح هيفاء وهبي، بالصور الأخيرة، قائلة: "الإضاءة مكنتش كويسة، هي خاسة شوية، وده لوك، من حق الفنان يعمل في نفسه اللي هو عايزه، تغير من شكلها، أمال ليه فنانين؟، ماعشان الناس تقلدهم".



وتابعت: "إيه اللي عملته هيفاء وهبي على طول عملتوها ده وهبة فين هيفا؟، أهو ده اللي إنتوا شاطرين فيه"، موجهة حديثها للفنانة هيفاء وهبي، مرددة:

"إنتي زي القمر والإضاءة بس اللي مكنتش حلوة".وكانت تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة هيفاء وهبى تريند محرك البحث "جوجل"،

بعدما أحيت مساء يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنانة إليسا، وقدمتا مجموعة مميزة من الأغانى القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وظهرت الفنانة هيفاء وهبي برفقة سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، بملامح مختلفة عن المعتاد عليها من قبل جمهورها،

حيث ظهر وجهها شاحبًا متقدمًا في السن، بلون أغمق من الذي ظهرت به طول سنين عملها.