بدون خوف ولا قلب وبمساعدة والدتها.. عروسة تخون زوجها المغترب مع المكانيكي وتنجب منه سفاحا وعندما تم كشفهم كانت الكارثه .!!

هجرها زوجها من أكثر من عامين للعمل في المملكة العربية السعودية، تاركا وطنه وأهله للشقاء ليلا نهارا من أجل توفير لقمة العيش

وبناء مستقبل مشرق لها ولأولادها،غادر إلى المملكة وظنه أنه ستصونه في غيابه، لكنها سلكت طريق الخيانة وعاشرت ميكانيكي بعلم أمها فحملت منه سفاحا.



▪︎انكشف المستور

هنا انكشف المستور لم تستطع الزوجة اللعوب إخفاء خيانتها أكثر من ذلك، فارتبكت ولم تستطع إخبارهم عن والد الطفلة، هنا بدأ الشك يدخل قلب الطبيب فأسرع لإبلاغ قسم الشرطة بتفاصيل الواقعة.



حضر رجال المباحث للتحقيق، فارتسمت ملامه الخوف والذعر على وجه هبة، التي حاولت إنكار الواقعة في البداية، لكن حينما واجهها رجال المباحث بأن التحريات كشفت أن زوجها لم يغادر المملكة منذ أكثر عامين،

ولم يحصل على أية إجازات في تلك الفترة، حينها اعترفت أنها أنجبت من خلال علاقة محرمة مع شاب ميكانيكي جارهم استغل ضعفها وأقام معها علاقة محرمة بمعرفة والدتها داخل منزلهم.

خيانة الزوجة

التحقيقات كشفت تفاصيل خيانة الزوجة لزوجها، حيث قالت إن زوجها غاب عنها لفترة طويلة وأنه يعمل بالسعودية منذ عدة سنوات و لم يأت للزيارة خلال هذه الفترة ولم تجد اهتماما منه وهي كزوجة كانت تحتاج وجوده.



▪︎“غيابه قتلني نفسيا وعاطفيا”

عبرت الزوجة بغضب شديد عن حزنها لما آلت إليه الأمور، حيث سردت تفاصيل خيانتها قائلة: “تعرفت على شاب يعمل ميكانيكي والتقيت به أكثر من مرة، وكنت أحاول في البداية ان تكون العلاقة حذره”.

▪︎استغل ضعفي

وأضافت: “استغل ضعفي كزوجة وهجرة زوجي لي على مدار عامين كاملين، فسيطر عليّ عاطفيا حتى غرر بي، إلى أن وجدت نفس أسلمه جسدي بالكامل،

وعاشرني معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضايا بمنزل والدتي فحملت منه سفاحا”.وتابعت: "أوقعني في حبه حينما كان يتردد على منزلنا، حيث كان يوجد سابق معرفة بينه وبين أسرتي، حتى حدثت علاقة بينهما،

وتطورت إلى ان حدث ما حدث، لكنه لم يجبرني على ذلك، ووعدني انه على استعداد أن يتزوجني ويعترف بابنته عقب طلاقها من زوجها".



▪︎زوجها اللعوب

يذكر أن مديرية أمن الدقهلية، قد تلقت بلاغا من مركز دكرنس يفيد بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام، بوضع "هبة.م.إ" 26 عاما ومقيمة بمركز المنصورة، طفلة كاملة النمو و أودعت بحضانة المستشفى

، وعند سؤالها عن والد الطفلة أكدت أنه يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عامين ونصف لم يحضر إلى مصر خلالهم.



▪︎ زوجة تنجب طفلة في الحرام بالدقهلية

بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بحملها سفاحا من "مسعد.ع.ع" 21 عاما ميكانيكي ، ومقيم بمركز المنصورة،

وأنه عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها بمنزل والدتها، وأضافت أن زوجها يعمل بالمملكة السعودية منذ حوالى عامين ونصف تقريبا تم ضبط المتهم، وبمواجهته

▪︎تعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 8167 لسنة 2022 إدارى مركز المنصورة ، وتم العرض على النيابة العامة .