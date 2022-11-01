نجوى سالم تنكرت لتنال رضا نجيب الريحاني.. لن تصدقوا ما فعلته وهي لم تتجاوز 12 سنة!!

اشتهرت الفنانة نجوى سالم بشخصية «طعمة» بنت الباشكاتب العبيطة، التي أكتشفها الفنان الراحل نجيب الريحاني، وذلك بعد أن تركت المدرسة وهي في سن 12 سنة.

حيث طرقت أبواب المسرح لأنها عشقت التمثيل، ولكن المفاجأة عندما شاهدها الريحاني قال لها: يا شاطرة المسرح مش مدرسة روحي كملي دراستك وتعالي.

سالم خرجت من المسرح لتعود إلى البيت، وفي رأسها فكرة التمثيل، ودخول مسرح الريحاني كان عمرها 12 سنة ومازالت طفلة، وقررت الاستعانة بجارها وهو متعهد حفلات «فينا سيون»، وقالت له: «أريد أن التحق بمسرح الريحاني فقال لها: إن أهلها يعارضون في فكرة اشتغالها بالتمثيل».

وبعد شهرين انتهزت نجوى سالم، فرصة غياب أمها عن المنزل، ولبست حذا «كعب عالي»، ووضعت بالطو فرو على كتفيها، وظللت وجهها بالمساحيق وظهرت في صورة فتاة عمرها 20 سنة على الأقل، وقصدت الريحاني فورا.

وضحك الريحاني، وقال لها: «أنت غشاشة ولكنه غش جميل.. وقررت أن الحقك بالعمل بدون مرتب»، وكانت أول مسرحية ظهرت فيها اسمها «مدرسة الدجالين»، وبعد سنة قرر الريحاني مرتبا لها قدره 4 جنيهات في الشهر. وظل هذا المرتب يرتفع حتى وصل إلى 15 جنيها في الشهر».