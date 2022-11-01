واخيرا تم نشر صور نادرة لحفيدات نادية لطفي الـ 3 وجمالهن حديث الجمهور!! هل يشبهنها .!!

أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورا شاركتها الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام،

لحفيدات الفنانة الراحلة نادية لطفي، للمرة الأولى.بوسي شلبي، علقت على الصور قائلة: "أجمل ٣ بنات شكلا وأخلاقا أحفاد نادية لطفي وكانوا دايما بجوارها".

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت انتشار صورة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لشبيهة الفنانة نادية لطفي،

خلال فترة شبابها وقيل إنها حفيدتها والحقيقة هي أن تلك الصورة تعود لعارضة أزياء هولندية تدعى روز أبليز وتبلغ من العمر 21 عامًا.



وكان الموت قد غيب الفنانة نادية لطفي عن عالمنا، حيث رحلت يوم الثلاثاء 4 فبراير، عن عمر يناهز 83 عامًا.يذكر أن الفنانة الراحلة تزوجت في حياتها ثلاث مرات،

الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف،

والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».



وظهرت مجموعة صور نادرة جمعت الفنانة الراحلة بنجلها الوحيد، في مراحل عمرية مختلفة، وقد أظهرت الصور قوة العلاقة بينهما.ظهرت أول صورة لحفيدة نادية لطفي،

خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، والذي تم إقامته في مكتبة الإسكندرية وحمل اسم نادية لطفي.