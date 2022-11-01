هل تعرفون هذه المرأة الكبيرة في السن؟ كانت من أكثر الفنانات جمالاً وشهرة بدأت حياتها كعارضة صغيرة وحاولت الانتحار أكثر من مرة.. فمن تكون؟!

كانت أكثر الفنانات جمالاً وأكثر إمرأة شُهرة، ولكن كشف الكاتب «جيفري روبنسون» أن الفتاة الشقراء بريجيت باردو فعل بها الزمن الكثير بعد أن وصلت إلى سن كبير.

وقال روبنسون أن بريجيت حاولت الانتحار أكثر من مرة، حيث عاشت سنوات كثيرة في عُزلة حيث عانت من الإكتئاب والشعور بالوحدة القاتلة.

وأضاف روبنسون قائلًا: «إن هذه المرأة عانت من الإكتئاب الحاد، ولكنها كانت لا تستطيع كيفية التعامل معه». «فهي لم تكن تهدف إلى الشُهرة ولكنها تعرضت للتعذيب منها».

وأشار إلى أن بريجيت تم اكتشافها كعارضة صغيرة على يد المخرج روجر فاديم الذي صبغ شعرها باللون الأشقر وشكل لها صورة إستفزازيه في فيلمه «God Created Women» الذي جعلها ضجة محلية.

وبعد أن ابتعدت بريجيت عن عملها الفني، كرست حياتها لحماية وإنقاذ الحيوانات. كما قال: «حيث لا أعتقد أن هناك مجالًا في قلبها للبشر، لأن هذا المكان الفارغ امتلأ

».