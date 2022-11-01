هذا الطفل الذي في الصورة أصبح من أشهر نجوم الساحة الفنية في الوطن العربي.. هل تستطيع التعرف عليه؟

أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لمطرب مصري شهير.

إنه النجم المصري “محمد حماقي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه ومتابعيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله، منذ حداثة سنّه.

نشأة محمد حماقي: اسمه الحقيقي محمد إبراهيم محمد الحماقي. كان والده مهندسا كهربائيا مارس عمله في مصر ولندن والسعودية، رغم ذلك لعب دورا أساسيا في مسيرة حماقي الغنائية الاحترافية، موهبة حماقي الغنائية ظهرت مبكرا في طفولته، إذ اعتاد الغناء في احتفالات وأعياد مدرسته، وبعدما انتهى من دراسته الثانوية، التحق بجامعة حلوان ليدرس بكلية التربية الفنية، من ثم حصل حماقي على شهادة بالموسيقى العربية وتخرج في أكاديمية القاهرة للفنون.

بدايته الفنّية: اكتشف “حماقي” الموزع والملحن طارق مدكور، إذ يقول الأول إن علاقته بالأخير هي “علاقة تلميذ بأستاذ”، انطلاقة حماقي كانت من خلال أغنية “الحلو يحب الحنية” من ألبوم “لقاء النجوم 3” إنتاج شركة سونار، وجمعه الألبوم مع النجوم: محمد منير وحميد الشاعري وحنان ونور العربي وعلاء عبد الخالق عام 1997، وعقب ذلك، شارك حماقي في المزيد من الأغاني المنفردة، ومنها الغناء لفيروز من توزيع حميد الشاعري رائعتها “سألتك حبيبي” من ألبوم “بحبك يا فيروز”.

شارك أيضا في تلك الفترة في “الكورال” وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه “صعيدي في الجامعة الأمريكية” 1998 و”همام في أمستردام” 1999، وكذلك في أغنية “آه يا واد يا إسكندراني” للفنان مصطفى قمر، كما كان لمشاركته في “أوبريت القدس لنا” عام 2000 دورا هامًا في تقديمه للجمهور العربي كمطرب صاعد.

عضو في فرقة مصطفى قمر: كشف النجم مصطفى قمر عن رأيه فى تحول النجم محمد حماقى من كورال فى فرقته الغنائية خلال فترة نهاية التسعينيات ليكون نجما غنائيا كبيرا له شعبية كبيرة ويحقق النجاحات بألبوماته الغنائية، مؤكدًا أنه يعتبر حماقى مثل أخوه الصغير ويراه مطربا كبيرا وسعيدا لما وصل إليه الآن.

وروى “قمر” أن حماقى خلال فترة عمله فى فرقته كان طول عمره يغنى معانا لأن صوته جيد جدًا وخلال هذه الفترة كان دائم الحضور للأستوديو ويسجل بعض الكوبليهات بصوته، وأنا كنت أقوم بعمل كورال داخل الأغانى واستعنت به أكثر من مرة وكان متميزًا جدًا وأتذكر أنه غنى معى كوارل لأغنية “عينك واحشانى” وصوته تماشى معى جدًا ونفس الأمر بالنسبة لأغنية “حجا”.

وأشار قمر: “حماقى أثناء عمله في الفرقة معى أراد الغناء والكل كان يعلم ذلك، ولذلك جعلته يغنى أكثر من مرة صولو لايف في حفلاتى التي كنت أحييها سواء في المغرب أو تونس، وإلى الآن أقوم ببذل الأسلوب مع أعضاء كورال فرقتى لأني أعلم جيداً أن أصواتهم متميزة، وذلك لن يضرنى في شىء فإذا كان من خلفى يغنى جيدًا فلما لا أقدمه للجمهور وهذا لن يقلل منى لأنى أصبحت معروفا ومشهورا وسيعود بفائدة على العاملين معى”.

حماقي في The Voice: أهلّته تلك التجارب لإصدار ألبومه الغنائي الأول “خلينا نعيش” عام 2003، من بعدها سطع نجم حماقي وأصبح من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي بالإضافة إلى تألقه في برنامج المواهب الشهير “The Voice“، عبر قناة MBC في موسمي 2018 و2019، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أيضا في برنامج The Voice Kids بداية العام 2020.