قصر الفنان فريد الأطرش بلبنان يعرض للبيع مع مقتنياته الأثرية والتاريخية.. الوكيل يشترط هذا الشيء للحديث مع الصحافة!

عُرض قصر الفنان السوري - المصري فريد الأطرش في لبنان للبيع، بما فيه من مقتنيات أثرية وتاريخية، إضافة إلى اسطول سياراته.

وجاء في إعلان البيع: "للبيع قصر الفنان المطرب فريد الاطرش، مع جميع سياراتة الخاصة، في دولة لبنان، رائع ومع مقتنيات أثرية وتاريخية".

وإلى جانب القصر، يشمل العرض سيارات الفنان فريد الأطرش، وهي موديلات تعود للعام 1930، وهي بحالة جيدة، بحسب المعلن.

وأضاف المعلن: "قيمة هذه الأشياء لا يقدرها إلا أصحاب الخبرة في المقتنيات. مطلوب تواصل صاحب الشأن نفسه، وهذا القصر لرجال الأعمال أصحاب الخبرة فقط".

وتواصلت "العين الإخبارية" على رقم الهاتف المرفق بالإعلان للوقوف على تفاصيل العرض، ومعرفة طبيعة المقتنيات، ومساحة القصر وعدد الغرف وغيرها من التفاصيل.

وطلب الوكيل القائم على البيع مقابلًا ماديًا للحديث مع "العين الإخبارية"، معتبرًا أن مجرد الحديث عن الإعلان "سبقًا صحفيًا" يتطلب "تقديم عرض مادي للإفصاح عن التفاصيل".

اسمه بالكامل فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش، مطرب وممثل وموسيقار سوري - مصري، ولد في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1910، في بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا.

أحب فريد الأطرش الغناء من والدته الأميرة علياء المنذر، وله 4 أشقاء: أنور ووداد وفؤاد وآمال، والأخيرة احترفت الغناء وعرفت فنيًا باسم "أسمهان"، وفارقت الحياة سريعا في ظروف غامضة.

عُرفت عائلة الأطرش بسمعة طيبة ووطنية وكفاح ضد الاستعمار، ولهذا عانت من اضطهاد وظلم الفرنسيين، كما تأثر فريد الأطرش الطفل بهذه الأحداث، لذا هاجرت والدته بلدها سوريا إلى مصر.

أثرى "الأطرش" السينما العربية بمكتبة فنية ثرية، منها "حبيب العمر، حكاية العمر كله، عهد الهوى"، وبجانب أغانيه الخالدة قدم ألحانا رائعة لعدد من النجوم مثل "أسمهان، فايزة أحمد، شادية" وغيرهم، وتوفي في 26 ديسمبر/كانون الأول 1974.

في قلوب عشاق الطرب، يسكن ويتمدد ملك العود فريد الأطرش، والذي تألق في كل فروع الإبداع.

بدأت مسيرة فريد الأطرش ملحنا، ثم تألق في عالم الطرب، وتوهج على شاشة السينما، ممثلا حيث تمتع بحضور لافت.

اسمه فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش من مواليد 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1910 ببلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، أحب الغناء من والدته الأميرة علياء المنذر، كان له 4 أشقاء هم: أنور وفؤاد ووداد وآمال التي احترفت الغناء واشتهرت باسم "أسمهان" ورحلت عن الحياة سريعا إثر حادث غامض.

اشتهرت عائلة الأطرش بسمعتها الطيبة ووطنيتها وكفاحها ضد الاستعمار، لذا عانت العائلة من اضطهاد وظلم الفرنسيين، وتأثرت طفولة فريد بهذه الأحداث فهربت والدته من سوريا خوفا من الاعتقال وجاءت إلى مصر.

وفي مصر التحق فريد بالمعهد العالي للموسيقى وإلى جانب الدراسة عمل فى محل لبيع الأقمشة، وتحول بمرور الوقت إلى عازف عود متميز، لذا طرق أبواب العديد من المسارح بحثا عن فرقة للغناء أو العزف، وشاءت الأقدار أن يلتقي المطرب إبراهيم حمودة الذي أعجب بعزفه على آلة العود وضمه إلى فرقته، ثم انتقل بعد ذلك لفرقة بديعة مصابني.

وتوهج نجم فريد الأطرش بسبب مدحت عاصم الذي رشحه للعزف والغناء في الإذاعة المصرية وكانت أغنيته الأولى بعنوان: "يا ريتني طير لأطير حواليك"، والتي حققت نجاحا مدويا وقتها. مع تزايد حجم نجومية فريد الأطرش، حدثت طفرة في صناعة السينما ولذا انتقل إلى شاشة السينما، وقدم خلالها 31 فيلما منها، حبيب العمر، عهد الهوى، حكاية العمر كله، ودعت حبك، انتصار الشباب، رسالة من امرأة مجهولة، واتسمت أفلامه بالرومانسية الشديدة وارتفاع جرعة الحزن في أحداثها.

أصيب فريد الأطرش عام 1960 بمرض القلب ونصحه الأطباء بعدم بذل مجهود كبير لكنه لم يلتزم وراح يغني ويلحن ويمثل، فتعاون مع 33 شاعرا أبرزهم بديع خيري وبيرم التونسي وصالح جودت ومرسي جميل عزيز وأحمد شفيق كامل، ولحن أيضا لكبار المطربين مثل شادية وصباح وفايزة أحمد ومحرم فؤاد.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول 1974 رحل فريد الأطرش علن عالمنا إثر أزمة قلبية بمستشفى الحايك في بيروت، وخلف ثروة من الفن، وسيرة شخصية عطرة.