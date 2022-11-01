انا كيدهن عظيم.. هكذا خدعت بطلة المال والبنون زوجها كي تصور مشهد البوسة ضمن مشهد مثير مع محمود عبد العزيز وزعته بطريقة لا تخطر على بال إبليس .!!

للفنانة هياتم العديد من القصص فى حياتها الشخصية والفنية حيث إنها دخلت السجن بسبب تزوير وتزوجت أكثر من مرة ورفضت الزواج من شخصيات هامة بسبب الفن.

ولدت سهير حسن أحمد وهو الأسم الحقيقي لها، في محافظة الاسكندرية وبدأت الرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر وذلك في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية،

وسرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات القاهرة الليلية حيث اشتهرت بعد ذلك.وفي لقاء لها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"،

قالت إنها لم تبدأ حياتها راقصة بل بدأت ممثلة في مسرحية "شهرزاد" إخراج حسين جمعة، لكن الجمهور عرفها راقصة، وكان أول حفل لها راقصة هو حفل الربيع مع عبدالحليم حافظ، ورقصت على أغنية "زي الهوا".

بدأت التمثيل في فترة السبعينيات وكان أول أعمالها السينمائية عام 1971 بفيلم "ثم تشرق الشمس"، وتوالت أعمالها السينمائية والفنية ومنها مسلسل المال والبنون مما دفعها لترك الرقص

وهي في أوج شهرتها وتفرغت تماماً للتمثيل وتوالت مشاركاتها في بطولة الأفلام حتى بلغت أكثر من 35 فيلماَ كما شاركت بعدد من المسلسلات التلفزيونية.

كما تحدثت "هياتم" عن مشهد مثير قدمته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في فيلم "عفوا أيها القانون"، وروت أنه خلال هذا المشهد كان زوجها يرافقها أثناء التصوير،

وعندما حان وقت تصوير المشهد،القبله أخبرت هياتم زوجها أنها تريد بعض الأغراض من المنزل، واستغلت رحيله لتصوير المشهد المثير.

وأشارت إلى أن زوجها كان ذكيًا، وسألها حينما عادت عن سبب تخلصها منه، فأخبرته أنه كان هناك مشهدا مثيرا بينها وبين البطل، لذلك راعت شعوره وطلبت منه أن يغادر، وأكدت أن زوجها لم يتحدث معها حينما شاهد الفيلم.