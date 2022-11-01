لن تصدقوا.. خطوبة دنيا بطمة بعد أيام من انفصالها يصدم الجميع ويحرق قلب طليقها محمد الترك.. لن تتوقع ن هو العريس .!!

أنتشرت أنباء عن احتفال المطربة دنيا بطمة بخوبتها على على شخص من خارج الوسط الفني، قيل أنه طبيب أسنان،

في أشهر فندق بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وذكرت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوبة، تمت بشكل سري ولم يحضر إلا عدد قليل من الأصدقاء وأقارب الفنانة المغربية،

في حين لم يتم نفي أو تأكيد تلك الأخبار. على جانب آخر، استأثرت دنيا بطمة على الأضواء مجددا في الفترة الأخيرة بعد ازمتها مع زوجها المنتج البحريني محمد الترك حيث تطلب الطلاق منه لاتهامها له بخيانتها وفق تصريحاتها ومنشوراتها الصحافية .



ورغم أزمتها الشخصية هذه لكن الفنانة المغربية دنيا بطمة يبدو بأنها تتعامل مع الأمر بشكل يثير الجدل وتحاول ان تتخطى هذه الأزمة بمواصلة حياتها بشكل طبيعي

وإقامة الحفلات الغنائية، والخضوع لجلسات التصوير، وذلك على عكس النجمات اللواتي يدخلن في أزمة كآبة بعد الانفصال.

اما الخطوة البارزة فكان قرار دنيا بطمة بتعديل اسم ابنتها من غزل الترك الى غزل بطمة على حسابها على انستغرام، في خطوة تعكس مدى اتخاذها قرارا نهائيا بالإنفصال التام عن زوجها.