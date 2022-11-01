صراخ هستيري إلهام شاهين في أسخن مشهد خادش مع كريم عبد العزيز والمخرج لم يوقف التصوير وتركه يكمل المتعه حتى النهايه..!

أعادت قنوات فنية على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" نشر مشاهد من فيلم "جنون الحياة" الذي تم انتاجه عام 2000، ومن أبرز المشاهد التي أُعيد تداولها مشهد الخيانة الزوجية الذي جمع بين الفنانة إلهام شاهين والفنان كريم عبد العزيز.

وتعرض المشهد لانتقادات لاذعة بسبب جرأته، وبسبب الثقافة التي يحملها للمشاهدين، حيث تقوم الزوجة بخيانة زوجها عندما تكتشف أنه يخونها مع إمرأة أخرى، وقال بعض النقاد أن ذلك المشهد يحمل رسالة غير مباشرة تحرض الزوجات على الانتقام من أزواجهم بالمثل. ويعتبر فيلم "جنون الحياة"، من أكثر الأفلام المصرية جرأة، حيث احتوى على الكثير من المشاهد الجريئة والخادشة للحياء، وجسدت فيه الفنانة إلهام شاهين دور سناء، زوجة وسيم الذي قام بدوره الممثل "محمود قابيل"، بينما لعب كريم عبد العزيز دور السائق "مجدي".

وظهرت إلهام شاهين في أكثر من مشهد وهي شبه عارية وبأوضاع جريئة مع سائقها الخاص "مجدي" الذي قررت أن تقيم علاقة جنسية معه وتنتقم من زوجها بعد ان اكتشفت أنه يخونها عشيقته صافي.