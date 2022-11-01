محمد زيدان فضح ماذا طلبت مي عز الدين منه ففسخ الخطوبة فوراً !! اللاعب كشف ماذا حدث بعد أربعة أشهر فقط.. تفاصيل مثيرة

استضافت المخرجة إيناس الدغيدي في إحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان.

ونفى محمد زيدان أن يكون سبب ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، خلال فترة انفصاله عن زوجته الدنماركية، هو محاولة نسيان زوجته، موضحا أن علاقته بمي عز الدين تطورت لخطوبة لم تستمر لأكثر من أربعة أشهر.

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وقال محمد زيدان إن الانفصال كان لعدة أسباب، منها اختلاف الآراء، وظروف عمل مي عز الدين، وإقامته في ألمانيا، لكن الانفصال تم بطريقة لائقة جدا، ولا تزال إلى الآن تربطه بمي عز الدين صداقة قوية للغاية.

وأضاف محمد زيدان أن زوجته ستتفهم الوضع بالتأكيد إذا حدث واحتاجت مي عز الدين مساعدته في ظروف صعبة، وأنه لن يتخلى عنها في مثل تلك الظروف.

من أشهر الزيجات الفنية الشهيرة بالوسط الفنى كانت من نصيب الفنان عماد حمدي و الدلوعة شادية، اللذان تزوجا رغم رفض أهل النجمة بسبب فرق السن الذي تخطي الـ 20 عامًا، ولكن إصرارها كان أشد من رفض أسرتها.

وتعود بداية القصة عندما رأها لأول مرة أثناء تصوير أحد الأفلام معاً فوقع فى غرامها من أول نظرة وهى أيضاً ظهرت عليها ملامح الإعجاب تجاهه وسرعان ما عرض عليها الزواج منها فوافقت على الرغم من رفض عائلتها إلا انهما تزوجا في حفل عائلي متواضع.

على الرغم من قصة حبهم إلا أن الخلافات بدأت تدخل حياتها فى الفترة الأخيرة من زواجهما بسبب الازمة المالية الذى كان يعانى منها عماد حمدى بسبب أموال النفقة الشرعية التي طالبت بها طليقته الفنانة فتحية شريف.

تنبأ جميع من حولهما بأن هذه الازمة سوف تنهى زواجهما قريباً إلا أن شادية قررت مساندة زوجها خلال هذه الأزمة التي يمر بها

وتضرب توقعات الجميع بعرض الحائط حتى مرا بسلام من تلك الأزمة.

لكن كانت نهاية زواجهما بسبب غيرة عماد حمدى الشديدة عليها التى تظهر عليه فى أى حفل أو مناسبة تجمعهما حتى فى أحد المواقف عندما قام بصفعها أمام أصدقائها قررت الانفصال عنه على الرغم من محاولته فى تصفية الخلافات.

بعد الانفصال أرسلت له شادية رسالة بها طلب غريب وهى "أنا ما أقدرش أقولك ما تعرفش ستات، ده مش من حقي دلوقتي، إنما يعني أرجوك، بعد ما كنت زوج شادية، ما تعرفش حد أقل من شادية".