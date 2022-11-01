الأطباء يهرعون لإنقاذ حياة شيرين عبد الوهاب.. وصاحبتها الأنتيم اتقفشت وبحوزتها ممنوعات!! ماذا يحدث داخل المصحّة النفسية؟!

خرجت هنا الفقي، نجلة النجمة شيرين عبد الوهاب، بأول تعليق ما اثار حالة من الجدل حيث ظهرت عبر حسابها على تطبيق ”تيك توك“، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة والدتها ودخولها المستشفى، بعد تأكيد شقيق النجمة، محمد عبدالوهاب، إدمانها المخدرات وحاجتها للعلاج.

وفي أول تعليق لابنة الفنانة على دخول والدتها للمستشفى، نشرت هنا مقطع فيديو عبر حسابها على ”تيك توك“، واستخدمت صورة تجمعها بوالدتها، وأرفقتها بأغنية للنجمة الأميركية بيلي ايليش بعنوان ”TV“، وكتبت عبر الفيديو من كلمات الأغنية: ”سأكون في حالة إنكار لفترة قصيرة على الأقل.. ماذا عن الخطط التي وضعناها؟“.

وكشفت الصحفية اللبنانية المقربة من شيرين عبد الوهاب، نضال الأحمدية، بأن شيرين في غيبوبة خلال منشور لها توعدت فيه بفضح حسام حبيب وامتلاكها تسجيلات تثبت الفظائع التي ارتكبها في حقها.

بينما تناولت المواقع المصرية جهود الأطباء والفريق المعالج لشيرين عبد الوهاب لإنقاذها من مضاعفات تناولها المخدرات، والتي ازدادت في الفترة الأخيرة بعد أزمتها مع طليقها حسام حبيب.

صاحبة شيرين السبب في ورطتها؟

تردد اسمها في أزمة شيرين عبد الوهاب بعد دخولها للمستشفى للعلاج من تعاطي المخدرات، حيث زجت عائلة شيرين عبد الوهاب ببعض الأسماء الذين وصفتهم بـ العصابة وأنهم سبب تعاطي شيرين عبد الوهاب المخدرات، وعلى رأسهم حسام حبيب طليق شيرين وسارة الطباخ وأخيرا جاء اسم ياسمين رضا شقيقة زينة في الأزمة.

إنها الفنانة ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة وجاء اسمها في التعقيب الأول من طليق شيرين عبد الوهاب على اتهامات عائلة شيرين عبد الوهاب بأنه السبب في تعاطيها المخدرات في شقة التجمع، ورد في نفس البرنامج الذي اتهمه فيه شقيق شيرين مع عمر أديب وفقا لحق الرد، نافيا كل ما ادعاه شقيق شيرين عبد الوهاب.

واتهم حسام حبيب شقيق طليقته بالبلطجة والاعتداء عليه، مؤكدا أن ياسمين رضا شقيقة زينة من أخلص أصدقاء شيرين، قائلا: “ياسمين رضا أنا كنت فاكر إن الصداقة دي مش صح، بس هي الوحيدة اللي كانت بتعيط على شيرين من قلبها وبتقولي إننا لازم نقف جنبها”.

فمن هي ياسمين رضا شقيقة زينة، خاصة بعد أن انتشرت تساؤلات حول تواجد شقيقة الفنانة زينة مع شيرين عبد الوهاب في منزلها قبيل نقلها للمستشفى؟

أزمة مع أحمد عز

تصدر اسمها التقارير الصحفية والإعلامية عام 2019، عقب اتهامها بالاعتداء بالسب والضرب على الفنان أحمد عز، داخل أحد المطاعم الشهيرة بفندق في العلمين، في ظل إصرار الأخير على تحرير المحضر بشكل رسمي، ضد ياسمين رضا والتي هاجمته فجأة خلال جلوسه لإجراء حوار صحفي.

تفاصيل واقعة الاعتداء، سردها محرر "الوطن"، قائلا إن سيدة اقتربت من الفنان، ولكمته في وجهه قائلة: "ازيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟"، الصدمة ألجمت عز وسألها "انتي مين وبتعملي كدة ليه؟"، ليفاجأ بشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب مخاطبًا السيدة صديقته "سيبك منه ده....."، ثم دخلت الفنانة زينة المطعم نفسه برفقة طفليها، ليغادر عز المكان دون التعرض للسيدة والشاب.

"عز" توجه حينها لاستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر لهما، وحاول الأمن السيطرة على الموقف قبل اشتعاله، واصطحبوا عز إلى غرفة الاجتماعات الخاصة بالفندق، وتمّ استدعاء مدير الفندق وأحد مسؤولي شرطة السياحة، ثم حرر محضرا، الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم، وصبّت كلها في صالح عز.

- اتهمت عام 2010 بشرب المخدرات والتجارة بها، لتذكر في التحقيقات أن "الكوكايين" عبارة عن هدايا لـ150 فنان وشخصية عامة، دون تقاضي مقابل مالي، راغبة في إسقاط تهمة التجارة بالمخدرات عنها.

- أثَبت التحقيقات براءة ياسمين، واكتشافهم دس "الكوكاين" في حوزتها، ما جعل محكمة جنايات جنوب القاهرة تقضى في أغسطس 2010 ببراءة ياسمين رضا إسماعيل من تهمة حيازة والإتجار فى مخدر الكوكايين.

- اتهمت ياسمين وشقيقتها الفنانة زينة بالاعتداء على أسرة أمريكية في دبي، إلا أن الفنانة نفت ذلك الأمر، معلنة تحرير محضر ضد الأسرة الأمريكية، لتصدر المحكمة حكماً قضى بدفع أطراف الدعوى غرامة قدرها 10 آلاف درهم بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

- تظهر ياسمين كثيرا مع شقيقتها زينة في العديد من الحفلات، كما تسافرا سويا إلى مختلف دول العالم، وتفضل زينة مشاركة صورهما سويا عبر حسابها على "إنستجرام".