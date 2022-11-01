معجزة ربانية.. تناول ورق الغار بهذا الشكل ستجعل بطنك مسطحاً وشعرك كثيف وناعم خالي من الشيب إذا استخدمته بهذه الطريقة.. جربها شاهد بنفسك النتيجة المبهرة!

العديد من النساء في أن تحصل الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق جدا، حيث يعد زيادة الوزن من أكثر الأمور المزعجة جدا لدى عدد كبير من السيدات والرجال أيضا مما يجعلهم دائما يرغبون في البحث عن الأساليب المتنوعة من خلال الطرق التي تساهم في التمتع ببطن مسطحة وخالية من أي دهون أو الأرداف ومن أهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد في هذا بشكل كبير هو ورق الغار أو مايسمى بورق اللورا الذي كان يستعمل منذ وقت بعيد بجانب أنه يصبح مفيد جدا للجسم بالكامل، كما أنه يساعد أيضا في الحصول على شعر طويل انسيابي جدا بطريقة جذابة وقوية لهذا السبب سوف نتناول معا طريقة تجهيز ورق الغار داخل المنزل بأقل المكونات الممكنة.أسد جائع يلتهم عروسة بسرعة البرق أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركه... طريقة تجهيز مشروب ورق الغار للتخلص من الكرش ودهون الجسم يتم تحضير مشروب ورق الغار حتى يساعد في القضاء على دهون الجسم نهائيا وتكون

مكوناته كالتالي:

كمية من ورق الغار.

شرائح الليمون.

ماء.

عيدان قرنفل سليمة.

طريقة التحضير أولا يتم تجهيز ورق الغار وتنظيفه جيدا وغسله بالماء.

ثم بعد ذلك يتم وضعه في الماء المغلي.

وبعد ان يغلي يتم صبه في كوب ومن ثم يوضع عليه عيدان القرنفل وشرائح الليمون ويغطى لفترة.

يتم تناولها باستمرار يساعد بشكل كبير في التخلص من وزن الجسم بشكل نهائي.

وصفة ورق الغار للشعر من الممكن أيضا أن يتم استخدام ورق الغار لتطويل وتكثيف الشعر بفاعلية كبيرة وتكون

المكونات كالآتي:

- ورق الغار.

زيت الزيتون.

كوب من الماء.

زيت الجرجير.

طريقة الإستخدام في البداية

يتم إحضار وعاء ويوضع بداخله ورق الغار ويطحن جيدا حتى يصبح مثل المسحوق بعد ذلك يضاف له كمية من الماء ويتم تقليبهم جيدا

بعد ذلك يتم اضافة زيت الزيتون والاستمرار في التقليب جيدا. وأخيرا إضافة زيت الجرجير على هذا الخليط وتقليبه معهم. يتم دهن الشعر جيدا والفروة باستخدام هذا المزيج. يترك هذا الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة. عند الاستمرار على استعمال هذه الوصفة سوف تلاحظي الفرق والنتيجة المدهشة في شعرك.