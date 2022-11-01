لسا فاكرين طفل ذا فويس كيدز مروان النصوح الذي أذهل كاظم ونانسي وتامر ونال شهرة واسعة؟.. لن تصدقوا كيف تغيرت ملامحه بعد 6 أعوام!

أصبح الطفل السوري مروان النصوح الذي شارك ببرنامج ذا فويس كيدز قبل ست سنوات شابا يافعًا في قمة الوسامة.

فاجئ مروان النصوح جمهوره بملامحه الشبابية التي تغيرت على نحو ملحوظ عن ملامح الطفولة.

صورة الطفل السوري “مروان النصوح” والذي كان أحد أعضاء فريق الفنان المصري تامر حسني، أشعلت جدلاً كبيراً بسبب تغير شكله سريعاً منذ أن ظهر قبل 6 سنوات في البرنامج.

مروان تغير كثيرًا واختلفت ملامحه بشكلٍ كامل، فلم يعد بالشكل أو الهيئة التي عرفه به الجمهور، إلى جانب أنه ودع مرحلة المراهقة وأصبح شابًا وسيمًا وجذابًا.

وكان مروان النصوح قد شارك في ذا فويس كيدز في عمر العاشرة وحصل على أصوات لجنة التحكيم كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في مرحلة “الصوت وبس”.