هذا الطفل أصبح اليوم من أهم نجوم السينما المصرية ويتصدر الترند كل فترة.. لن تصدق من يكون!

تداولت لهذا الفنان صورة نادرة من مرحلة الطفوله وهو لم يكمل عامه الخامس، إنه الفنان الشاب أحمد فاروق الفيشاوي وظهر في الصورة وهو يجلس واضعاً يديه على خديه.

وتفاعل الكثير من نجوم الفن الكبار من أصدقاء والده مع الصور المتداولة، واستعاد الكثيرون منهم ذكرياتهم مع الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي ونجله أحمد، الذي كان قريبا منهم بشكل كبير.

وأكد عدد من محبي الفيشاوي الصغير، أن ملامحه لم تتغير بشكل كبير، وأنه مازال يتمتع بنفس الملامح حتى الآن. أحمد الفيشاوي، هو ممثل مصري، مواليد ١٩٨٠.

وتزوج الفنان أحمد الفيشاوي ٦ مرات في حياته، أولها من "هند الحناوي" أم لينا، ثم تزوج بعد قضية النسب الشهيرة من "وسام عاطف" ثم انفصل عنها وتزوج من الألمانية "دنيس ولحان"، والزوجة الرابعة هي الإعلامية اللبنانية "رولا الدبس"، أما ندى الكامل هي الزوجة السادسة والأخيرة للنجم الشاب، قبل أن ينفصلا مؤخرا بحسب ما أعلنته "ندى" عبر حساباتها بالسوشيال ميديا، وكان الفيشاوي قد تزوج منها في عام ٢٠١٨.

: