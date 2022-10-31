للنساء المتزوجات فقط .. ضعي القليل من زيت الزيتون والقرنفل في هذا المنطقة قبل النوم ولن تستغني عنهما طـول حياتك !! (طريقة وضعة الصحيحة)

تبحث الكثير من السيدات المتزوجة والقابلة على الزواج والطلاب على أفضل وصفات التي تحافظ على نضارة البشرة وتقاوم التجاعيد وعلامات الشيخوخة الظاهرة حيث تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تعمل على تطويل الشعر

وزيادة كثافته لمعرفة وصفة زيت الزيتون مع القرنفل خطوة خطوة تابع السطور المقبلة لمعرفة الوصفة وتحضيرها في المنزل بسهولة كبيرة جدا.

وصفة زيت الزيتون مع القرنفل تعدى وصفة زيت الزيتون مع القرنفل من أشهر المواصفات وأفضل الوصفات التي تعمل على تفريغ الشعر وإنهاء التجاعيد من البشرة مع المحافظة على نضارة البشرة حيث يبحث الكثير على طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل خطوات سهلة وبسيطة من المنزل لمعرفة الطريقة اتبع الخطوات المقبلة. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل. أولا ..

يجب إحضار ملعقة متوسطة الحجم من زيت الزيتون الموجود في كل منزل ثانيا ..

يجب إحضار كمية مناسبة من زيت جوز الهند. ثالثا .. قم بإحضار بعض عيدان من القرنفل. رابعا.. إحضار ملعقة متوسطة الحجم من نشا الذرة.

كيفية عمل و تحضير الوصفة أولا .. نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونقوم بوضع زيت الزيتون وأعواد الكرنفال التي قمت بإحضارها ونطحنهم جيدا، ثم عليك بوضع ملعقة صغيرة من النشا ويتم التقليب جيدا حتى تذوب،ثم يتم إضافة زيت جوز الهند التي قمت بإحضاره.

ثانيا.

عليك وضع هذا المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس إلى جميع أطراف الشعر ويجب التركيز والعناية جيدا بالأطراف ومنطقه الجذور حتى تغذى بالخلطة السحرية، ثم عليك ترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة ثم عليك أن السلة. ثالثا .. سوف تلاحظ النتيجة الرائعة في ودون نصف شهر أو شهر من استعمال واستمرار الوصفة.