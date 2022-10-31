عايز الخير دا كله بين إيدك إدفع الأول.. ندى الكامل تصعق الفنان عمر كمال بما طلبته!! والدته تحلف: والله ما هتتجوزها!!

فجّرت انتشرت أخبار اقتراب زواج المطرب عمر كمال من ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي جدلاً في الفترة الماضية.

وقد كان الثائي عمر كمال وندى الكامل قريبين من بعضهما وشاركا الجمهور عددا من الصور لهما وتبادلا الرسائل الرومانسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

:

:

وبدا الغريب في الأمر والصادم للجمهور، أن ندى الكامل حذفت المطرب عمر كمال من قائمة أصدقائها عبر حسابها على إنستجرام، ولكن لا يزال "عمر" بتابعها.

لكن الأمر لم ينتهي هنا، بل إن صفحات فنية في السوشيال ميديا تحدثت عن كواليس تفاهمات الطرفين للزواج.

وقالت صفحة "كلام الشارع" إن عمر كمال أبدى رغبته في الزواج منها لكنها طلبت منه مبلغ وقدره مليون جنيه كمؤخر طلاق، الأمر الذي لم يكن يتوقعه وقالت له: عايز الخير ده كله بين إيدك أدفع الأول.

ووفق التسريبات فقد طلبت ندى الكامل هذا المبلغ كتأمين لها، خاصة بعدما تعرضت للطلاق من أحمد الفيشاوي.

وأضافت أن عمر كمال صدم من المبلغ واستشار والدته التي تعارض في الأصل هذا الزواج، بسبب عدم اقتناعها بندى الكامل كزوجة لابنها، فزاد إصرارها على رفض هذا الارتباط وأقسمت أن لا يتزوجها.