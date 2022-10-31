صباحًا أم مساءً.. الدكتورة هبة قطب تتحدث بكل جرأة وتحدد أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية وفاجات كبار السن !! (تفاصيل مثيرة)

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، أن النفور من العلاقة الحميمة -رغم سلامة الرجل والمرأة من الناحية الفسيولوجية-

عادةً ما يكون ناتجًا عن اتباع نمط حياة ثابت في ممارستها وأوضحت قطب خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار، أن العلاقة الحميمة شأنها شأن باقي العادات اليومية، مضيفةً أن الملل قد يتخللها،



إذا كان الروتين يسيطر عليها بشكل دائم.وأوصت استشاري الصحة الجسدية للمتزوجين بضرورة التجديد في العلاقة الحميمة، عن طريق ممارستها في أوقات مختلفة واختيار مكان آخر للجماع غير غرفة النوم.



وكشفت أن الصباح هو أفضل وقت لممارسة العلاقة الحميمة، مؤكدةً أن القدرة الجنسية عند الرجال تكون في أفضل حالتها خلال الساعات الأولى من اليوم