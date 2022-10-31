واقعة مؤلمة..تحدي في ليلة الدخلة بين عريس و عروسته في غرفة النوم أثناء معاشرتها.. وفي النهاية حدثت الكارثة؟

في واقعة مؤلمة وأحزنت الجميع فقد انتهى ماراثون غريب من نوعه بفاجعة راح ضحيتها رجل نجيري قرر الدخول في " سباق جنسي " مع شريكة حياته في ليلة الدخلة .

وذكرت صحيفة الغارديان ، أن الحادث وقع قبل أيام في ولاية لاغوس النيجيرية ، عندما تحدى شاب في منتصف العمر يدعى ، ديفي ، فتاته لوفيت ، وتراهن معها لمعرفة من منهما يستطيع ممارسة الجنس دون توقف لأطول فترة .وتراهن ديفي مع فتاته على مبلغ 50 ألف نيرة نيجيرية حوالي ( 140 دولارا ) ، تذهب للفائز منهما . ووافقت لوفيت ، على الرهان واستأجرت هي وعريسها غرفة في فندق لذلك " الماراثون " .

وبعد عدة ممارسات ، فقد ديفي وعيه وخر على جسد فتاته وقد فارق الحياة . وأخبرت لوفيت موظفي الفندق بما حصل معها وبتفاصيل الرهان الذي أدى إلى وفاة ديفي .

واعتقل عناصر الشرطة الفتاة ليفي وأرسلوا الجثة إلى التشريح الشرعي للبت في القضية بعد ظهور النتائج