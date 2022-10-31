صدمة ملكية من العيار الثقيل.. وضع الأمير هاري في مصحّة نفسية بعد طلاقه من زوجته ميغان تحزن الوسط السبب: تلويث دم العائلة.. ووصية الملكة بشأنه صدمت الجميع .!!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تتحدث عن إيداع الأمير هاري مصّحة عقلية زاعمة طلاقه من زوجته ميغان بعد زواجه

وسخط الملكة إلزابيث في وصيتها تنفيذاً للوصية بزعم "تلويث الدم"أخبار جاءت بعد ابتعاد الأمير هاري عن زوجته ميغان ماركل عن العائلة المالكة البريطانية مؤخّراً كما تقول الضجّة.

كما أن الأخبار أتت بعد تأكيدات الصحافة الإنجليزية على أن الأمير هاري بعد الزواج يتلقى العديد من الجلسات العلاجية النفسية للتعامل مع الأمر واكتشاف الطريقة المثلى لبناء حياته من جديد.



وفي أوّل ردّ على هامش حضوره حفل افتتاح قمة Masters of Scale في سان فرانسيسكو أوضح الأمير عدم صحّة ذلك سارداً القصّة الحقيقية.

وقال الأمير هاري:

“بدأت تتفتح عيناي على مفهوم جديد لمعنى الحياة في اللحظة التي بدأت أتلقى فيها للعلاج، فأنا كنت أمضي في الحياة معتقدا أنه لا توجد سوى طريقة واحدة للعيش، وقد نجح هذا العلاج الذي خضعت له في تفجير تلك الفقاعة”.

الأمير هاري

وأضاف الأمير هاري: “ثم حين وجدت طريقي في مجال التدريب، انفجرت الفقاعة التالية، وفجأة أدركت أن لدي الآن منظور وفهم عظيم لقيمتي، واستعدت الثقة التي لم أكن أتخيل أني أملكها”.

ومن المعروف دائمًا اهتمام كل من الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل في مجال الصحة النفسية العقلية،

وهو الأمر الذي أشارت له الصحف الأجنبية في حديثها عن الموضوع مرت أيام على استقبال دوقة ساسكس ميغان ماركل النجمة الهندية العالمية ديبيكا بادوكون ضيفة في برنامجها الجديد البودكاست Archetypes في حلقة تناولت موضوع الصحة العقلية.



وخلال الحلقة تحدثت النجمة الهندية عن الصحة العقلية وعن أهميتها في حياة الإنسان، وقالت: “نحن نعاني من الامراض النفسية والعقلية بنفس الطريقة التي نعاني بها من الامراض الجسدية”.