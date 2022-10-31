قبل وفاته بساعات.. صورة نادرة للعندليب عبد الحليم حافظ وعلامات التعب ظاهرة على وجهه تجتاح مواقع التواصل.. لن تتخيل كيف كان يبدو في اخر لحظاته

اجتاحت صورة نادرة بالأبيض والأسود، للفنان عبدالحليم حافظ مواقع التواصل له ظهر فيها وهو يسير في المستشفى، وبدت عليه علامات المرض والتعب.

وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على وفاة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، الا ان أخباره لا زالت تُكشف بين الحين والآخر حتى اليوم، لتشكل مفاجأة للجمهور الذي لطالما عشقه.

الجدير بالذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ توفي في مارس عام 1977 في مستشفى كينغز كوليدج في لندن، بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد. وقد اكتُشفت إصابته به في العام 1956، وأظهرت الفحوصات أن السبب هو مرض البلهارسيا.