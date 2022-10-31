نوال الزغبي تعترف بكل جرأة : هذا الممثل هو أوسم رجل في العالم.. ليس أحمد عز ولا قصي خولي ولا تيم حسن!!

ولدت نوال الزغبي في يونيو عام 1971، بمدينة جل الديب شرق العاصمة بيروت في لبنان، لوالدها جورج الزغبي، ووالدتها جمال الزغبي ولديها ثلاثة أشقاء هي أكبرهم وهم بولا، مارسيل، داني.

رفض والدها ووالدتها عملها بالفن، إلا أن موهبتها أقنعتهما بالتراجع عن الرفض، لتشارك نوال الزغبي في برنامج لبناني لاكتشاف المواهب وهي في الخامسة عشر من عمرها، لتغني أمام الآلاف في حضور المطربة وردة الجزائرية التي أعجبت بصوتها كثيرا.

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قدمت نوال الزغبي العديد من الأغاني والألبومات الناجحة، وأبرزها "شو أخبارك"، والديو الغنائي مع وائل كفوري "مين حبيبي أنا" والذي حقق نجاحا كبيرا، وتزوجت نوال الزغبي من إيلي ديب ورزقت بابنتها تيا ولكنها انفصلت عنه.

المسيرة الفنية لنوال الزغبي

بدأت نوال الزغبي مسيرتها الفنية طالبة في المدرسة عندما تقدمت إلى استوديو الفن من خلال برنامج اكتشاف المواهب الجديدة، واحترفت الغناء مع بداية التسعينات وتحديدا في عام 1991 بتقديم أولى أغانيها في تلك الفترة "خدني معاك" وأغنية "وحياتي عندك"، قبل أن تنتقل إلى القاهرة لتستكمل مشوارها الفني، وتقدم مجموعة من الأغاني مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي وأولها أغنية "عايزة الرد".

استطاعت نوال الزغبي أن تغني بأكثر من لهجة: المصرية واللبنانية والسورية والخليجية والعراقية والمغربية وغيرها، ومن أشهر أغانيها: عينيك كدابين، روحي يا روحي”، دلعونا، ماندم عليك، اللي اتمنيته. وفقدمت أكثر من 15 ألبوم ضم العديد من الأغاني الجميلة.

طلاق نوال الزغبي

أعلنت نوال الزغبي خبر طلاقها من زوجها إيلي ديب بعد زواج دام 12 عاما، وقالت نوال الزغبي إن سبب إخفاء الخبر خوفاً منها على مشاعر ابنتها تيا، كما صرحت قائلة: "كنت الأب والأم في آن واحد".

الرجل الأجمل في العالم

وأضافت: لست مغرمة ولا يوجد أحد في حياتي. مؤكدة قوة علاقتها بابنتها وقالت: لا خلافات ولكن من المعروف أن كل فتاة تمر في مرحلة المراهقة بمحطات تشعر بأن والدتها هي عدوتها ولكن اليوم نحن صديقتان وأحبها كثيراً فهي قلبي وحياتي.

ووجهت رسالة إلى ابنتها قائلة : أحبي نفسك وانظري إلى المستقبل، وحول رأيها في الفنان الأجمل في العالم وصفت نوال الزغبي خلال لقاء تليفزيوني الفنان التركي الشاب بوراك أوزجيفيت بـ"الرجل الأجمل في العالم".