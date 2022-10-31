استغرقت دقيقة واحدة فقط!! عمرو أديب يكشف تفاصيل أول مكالمة هاتفية مع شيرين !! هذا ما تعاني منه سراً !!

لا تزال أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تستقطب اهتمام محبيها وجمهورها إثر الأزمة التي تمر بها.

وفي الجديد، كشف نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، آخر تطورات حالتها الصحية. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر قناة "إم بي سي مصر" إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.

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كما أضاف أن ميمي تحدث مع شيرين شخصياً في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة فقط.

إلا أنه لفت إلى أنها سألت فيها عنه، وطلبت من مدير أعمالها أن يرسل له باقة ورد كتهنئة. وأردف: "وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة، أنا بشكرها، وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود".

فيما توجه بالشكر للفنانين الذين دعموا شيرين، على رأسهم أنغام التي احتوت أسرتها بشكل كبير، ووقفت إلى جانبها، مشدداً على أنها تقوم بدور إنساني غير عادي، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق.

وتم تسريب التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطبيب المتابع لحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث كشف أنها تعاني من حالة هياج عصبي، واضطراب نفسي حاد، بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها، الذي أجبرها على دخول المستشفى دون إرادتها.

يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.

وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021.