كان يحبسني في الحمام..دنيا بطمة تنهار وتبكي وتفضح محمد الترك علنا بعد براءته من تهمة الخيانة!

بعد براءة زوجها من تهمة الخيانة الزوجية والسرقة فضحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، ليلة أمس الجمعة، في لايف طويل على حسابها الرسمي على “انستغرام”، طليقها محمد الترك، قائلة كان يحبسني في الحمام في غربتي في البحرين.

وقالت دنيا بطمة وهي تذرف الدموع، “طلبت طلب الشقاق لأن الكارو كان غيتخشا ليا في عينيا وأنا كنتضرب ونتقج ونتدفع حدا بناتي والغوات نايض، وكان كيوصلني بزاف ديال الحاجات عليه، ولكن كنت كنغمض عينيا ومبغيتش الشوهة، عندي بنتي كدخل اليوتوب وتشوف وكتفهم”

وأضافت بطمة في لايف مباشر تابعه أكثر من مليون مشاهد، ان الترك، استغل عملي في مدينة الفنيدق وأدخل وصال الى غرفة نومي في شقتي بمدينة مراكش، وانه كذب على الشرطة قبل أن ادحض ذلك بشريط فيديو .

ونفت بطمة، ان تكون قد كتبت ستوري “في بلادي ظلموني” غداة اطلاق سراح الترك ومتابعته في حالة سراح، مؤكدة ان حسابها تعرض لاختراق وان بلادها لن تظلمها.