عروس سعودية تخوض تحدي مع عريسها في ليلة الدخلة وقامت بهذا العمل الفاضح فكانت نهايتها مؤلمة وصادمة للجميع !! (إليكم تفاصيل ما حدث)

ليلة الدخلة، أو ليلة العمر والأحلام، هي الليلة التي يجتمع فيها الزوجان لأول مرة في حياتهم، ورغم أن تلك الليلة تعد من أجمل الليالي

التي يعيشها الذكور والإناث على حدا سواء، إلى أن هناك بعض الحالات تتحول فيها ليلة الدخلة إلى ذكرى مؤلمة وحزينة،

وهو ما حدث مع عروس سعودية حصلت على الطلاق بعد ساعتين من زفافها.وفي تفاصيل الخبر الذي تداولته مواقع اخبار سعودية، فقد تسبّب تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات» في طلاق عروس سعودية من عريسها بعد ساعتين من الزفاف.



وكان العريس قد اشترط على عروسته بعد عقد قرانهما ألّا تستخدم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.



لكن العروس خالفت الاتفاق وقامت بإرسال صوراً من حفل زفافها لصديقاتها عبر «سناب شات»، ليعلم زوجها بالأمر ويطلقها بعد ساعتين من انتهاء حفل الزواج.