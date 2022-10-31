تسبب العندليب بطلاقهما.. صورة قديمة لـ ميرفت أمين من شهر العسل مع زوجها الفنان الشهير!! أوسم مليون مرة من حسين فهمي!!

يعرف كثيرون أن الفنانة ميرفت أمين تزوجت بالكثير من النجوم، لكن الغالبية تعتقد أن أوسم أزواجها كان حسين فهمي.

والحقيقة أنها تزوجت من هو أوسم من حسين فهمي، وسنسرد اليوم قصة تعارف نجمة السبعينات “ميرفت أمين”، بساحر الجيتار “عمر خورشيد”.

فالصدفة لعبت دورا كبيرا في حبهما وزواجهما، فقبل زواجهما بشهور، كان القلب الجميل ينزف، والنزيف من قطرات الذكريات وليس كريات الدم، والقلب في صدر “ميرفت أمين” وسبب النزيف العاطفي انفصالها عن زوجها الأول المطرب السوري “موفقت بهجت”.

فى هذه الفترة جمعت الصدفة بين “عمر وميرفت”، حيث عرض على فاتنة السبعينات أن تقدم أحد المطربين فى حفل “أضواء المدينة”، ووافقت، يومها رأها “عمر” لأول مرة، فوجدها فاتنة وبسيطة، واذا كانت الفتنة تأسر الرجال، فـ “عمر” تأسره البساطة، وبعد أسابيع قليلة رأها مرة ثانية في سينما “قصر النيل” تشاهد أحد الأفلام، كانت وحيدة، وكان مهموما ولديه إحساس بالضياع، فقام من مقعده وجلس بجانبها فرحبت به، وعزمها على مشروب “كولا”، وظل يروى لها أخبار النميمة فى الوسط الفني ويضحكان، والناس الذين ينتظرون مشاهدة الفيلم يحاصرونهم بأعينهم، ولم يكفا عن الكلام إلا عندما أطفئت الأنوار ليبدأ الفيلم.

بعد ذلك التقيا في شيراتون كانت فى جلسة مع مجموعة من الفنانيين فهمس فى أذنها: أنا شفت لك حاجة حلوة جدا؟” فسألته بلهفة: “أزمة سكن”؟، فقال نعم شهدت الفيلم لأضع موسيقاه التصويرية، وسيراه غدا أحد الموزعين المهمين، فسألته: وهتكون معه؟ قال لها: طبعا، فقالت: خذ هذا رقم تليفوني حدثني غدا وطمني عن رأيه في الفيلم، وفى أدائي.

ونترك عمر خورشيد يكمل قصة حبه وتعارفه كما جاءت فى أحد حوارته: وظللت أطمأنها كل يوم، وكل صباح، وكل مساء، وأحيانا كل الليل!، حيث وقعت في حبها لشوشتي!.

في شهر إبريل 1972 عندما وصلا إلى مطار بيروت لاحظ المستقبلون أن ابتسامة الوافدة الشقراء أكثر اتساعا وأن سعادة الشاب الأسمر واضحة جلية على ملامحه، وما أن غادرا منطقة الجمرك حتى رأى الجميع حول أصبعها محبسا من البلاتين، وحول إصبعه آخر من ذهب، وقالا معا للصحافة اللبنانية التى كانت تنتظرهما فى المطار حتى يبددان غموض الموقف نعم لقد تمت خطبتنا، وهكذا أعلنت “ميرفت أمين”، وهكذا صرح “عمر خورشيد” بأحلى نبأ فى حياتهما فى نفس لحظة وصولهما بيروت.

وفى بناية “الجمال” على الروشة حملتهما السيارة الفارهة حيث يقيم أبطال فيلم “أعظم طفل فى العالم”، وهناك وجدا المخرج “جلال الشرقاوي” فى حالة توتر شديدة، فجميع الأبطال موجودين من أيام باستثناء الفنان “نور الشريف” الذي لم تسمح له جوازات المطار بالحضور، واعتذر عن دوره فى الفيلم، وهنا نظر منتج الفيلم للعازف الوسيم، وطلب منه أن يقوم ببطولة الدور بدلا من “نور الشريف” ووجد اقتراح المنتج ترحاب من الجميع، وبدأ تصوير الفيلم.

عيد ميلاد حبي أنا

بعد أسابيع من وجودهما في بيروت دعت “ميرفت أمين” زملائها النجوم “هند رستم، رشدي أباظة، رجاء صادق، فاروق الملثم، روميو لحود، جلال الشرقاوي” في شقتها الأنيقة بعمارة “ريزيدانس الجمال” وقدمت للجميع قالب جاتوه كبير تتوسطه شمعة واحدة بمناسبة العيد الأول لخطبتها من “عمر خورشيد”، فـ “ميرفت” وقتها ومن فرحتها كانت تحسب الأعياد بالشهر وليس بالسنة.

وبعد أسابيع انتهى تصوير الفيلم، والكل يحمد ربنا على الانتهاء من التصوير بسبب تعطيل “رشدي أباظة” للتصوير، واختفائه أيام دون أن يعرف أحد مكان إقامته!!، وعاد الخطيبان إلى مصر، وعلم الجميع خبر الخطوبة.

الزواج

مرة أخرى تلعب المصادفة دورا فى حياة الخطيبان السعيدان وتعجل بالنهاية السعيدة لقصة حبهما، حيث كان من المقرر أن يتم الزفاف فى منتصف أغسطس 1972 لكن “عمر” رأى أن يتم الزفاف قبل سفره إلى لبنان للاشتراك فى الحفل الغنائي الذي أقيم فى “عالية”، وبالفعل عقد القران ليلة السفر أي يوم 28 يونيو 1972، وأمضى العروسان ليلة عسل وحيدة في فندق “الشيراتون” طار بعدها العازف الوسيم إلى بيروت، من المصادفات الغريبة أن الخطبة أعلنت قبل سفر العروسين إلى بيروت بليلة واحدة والزفاف كذلك، ويبدو أن الاثنين كان يتفاءلان بكل زيارة لبلد الأرز الشامخ.

حليم سبب الطلاق

تزوج الحبيبان وعاشا أسابيع وشهورا في بحر العسل، ولكن هل يحيا الحب في أحضان الاعتياد؟!، سؤال لم يلح على أي منهما في غمرة العشق، فقد كانت السعادة تطغى على كل التساؤلات والمخاوف والأحزان، وأثناء ذلك مرض “عمر” فكانت تعتني به كأم وكزوجة وكحبيبة، وتطبخ له رغم وجود طباخ فى المنزل.

لكن انشغال “عمر” الشديد ببروفاته مع “عبدالحليم حافظ” والتى استمرت 40 يوما، ثم انشغال “ميرفت” عنه فى أفلام متتابعة فى نوبة حظ واسترداد الاعتبار الفني كفنانة من نجمات الصف الأول، تجمعت كل الأشياء الصغيرة، الأشياء التى لا تستحق معركة، ولكنها تتراكم وتصبح كقطرات الماء تسح من حنفية مفتوحة على حجر فتشطره بعد مدى زمني، وتفعل فيه مالا يفعل معول، تم الطلاق.

يذكر أن ميرفت أمين من مواليد المنيا من أب مصري وأم إسكتلندية، وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.