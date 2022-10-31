لحظة سقوط النجمة هيفاء وهبي بسبب الكعب العالي في مطار الرياض يهز السوشيال ميديا! لن تصدّق كيف تصرفت

تعثرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء سيرها خارج مطار الرياض متجهة لسيارتها.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهيفاء وهبي خلال توجهها لركوب سيارتها، وتعثرت أثناء نزولها من الرصيف ولكنها تداركت الموقف، وعلقت ضاحكة: "حمد لله على سلامتي".

وكانت هيفاء وهبي عبرت عبر حسابها الرسمي بموقع Twitter عن فرحتها بالمشاركة في "موسم الرياض"، كاتبة: "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض، شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ، بأفكارك وجهودك جعلت "موسم الرياض" حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال، بشوفكن".

وكان آل الشيخ قد أعلن في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن وهبي ومواطنتها النجمة إليسا ستحييان "حفلة ضخمة" على مسرح "محمد عبده أرينا" في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.