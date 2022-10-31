هذه الطفلة التي في الصورة أصبحت من أشهر وأجمل نجمات جيلها وارتبط اسمها بالعديد من المشاكل والأزمات.. قوي الملاحظة سيعرفها!

تداولت حسابات مهتمة بأهبار الفن والمشاهير صورة لفنانة مصرية شهيرة جدا وهي طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام على الأكثر، وقالت أنها ممثلة معروفة بدأت حبها للفن منذ نعومة أظافرها.

إنها الفنانة المصرية منة عرفة التي نشرت صورة لها وهي طفلة، وذلك على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت الفنانة الشابة منة عرفة في ١ مايو عام ١٩٩٩، بمحافظة الإسكندرية، وجمعت بين خفة الظل والحضور منذ الصغر، وشجعتها والدتها على العمل في مجال الإعلانات، وكانت ترافقها في كل حكان تذهب إليه.

استطاعت الطفلة الصغيرة أن تلفت نظر المخرج سمير سيف، وفي عام ٢٠٠٥ رشحها للعمل في مسلسل "السندريلا" والذي تناول قصة حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وقامت ببطولته النجحة منى زكي.

ولكن لم يحقق المسلسل النجاح المنشود، لكن كان فاتحة خير على منة عرفة، حيث التفت صناع السينما وقتها، لجرأتها أمام الكاميرا، والتعامل بإحساس شديد مع الشخصيات التي تسند إليها، وفي عام ٢٠٠٦، اختارها المخرج وائل إحسان، للوقوف أمام النجم الكوميدي أحمد حلمي في "فيلم مطب صناعي".

وعندما اقتحمت مرحلة الصبا وجدت طريق الشهرة ممهدا بسبب النجومية التي لاحقتها في مرحلة الطفولة، وتوهجت في السينما والتليفزيون، لكن ارتباك حياتها الخاصة التهم الكثير من رصيدها الفني في السنوات الأخيرة.