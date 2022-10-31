طلب منها الذهاب الى الحمام فأستغلت الوضع وفتحت هاتفه فوجدت المفاجأة التي قصمت ظهرها.. عروس سعودية تغادر غرفة النوم في ليلة الدخلة وتكشف فضائخ عريسها التعيس.!!

غادرت عروس سعودية منزل عريسها بعد ساعات من الزفاف، وتحولت ليلة دخلتها إلى ليلة مؤلمة بسبب المفاجأة الصادمة التي وجدتها في هاتف زوجها.



وكانت إحدى مناطق مدينة الطائف قد شهدت حفل زفاف أحد الشباب على إبنة عمه، بحضور الأهل والأصدقاء،

وبعد الانتهاء من حفل الزفاف توجه العروسين إلى منزلهم والسعادة تغمرهم وزغاريد النساء تحفهم من كل جانب.وفي منزل الزوجية،

استغلت العروس دخول عريسها الحمام، وقامت بأخذ جوالة وتفتيشه بحسن نية منها حسب قولها، لكنها تفاجأت عندما شاهدت صور إحدى صديقاتها في الهاتف وهي بوضعيات غير أخلاقية وكاشفة عن مناطقها الحساسة.



اصيبت العروس بالصدمة، ولم تستطع الكلام حتى خرج العريس من دورة المياة، فبادرته بالسؤال عن تلك الصور الخليعة، وبعد محاولته الانكار والتهرب من قول الحقيقة، أعترف لها أنه على علاقة مع صديقتها، واكد لها أن علاقتهم لا تتجاوز الهاتف.



انهارت العروس ودخلت في نوبة بكاء شديد، وأتصلت بوالدها الذي حضر على الفور، وعندما سمع منها القصة، قام بتوبيخ العريس، وأخذ ابنته وعاد إلى منزله.



وحصلت العروس على الطلاق بعد خمسة أيام من الزفاف، ورفضت كل وساطات الصلح واصلاح ذات البين التي قادها عددا من رجال المنطقة.