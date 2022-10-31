تأخر عن موعد زفافه ساعة كاملة وعند وصوله رأت عروسته هذه العلامة في يديه وعرفت السبب وانهارت بالبكاء مصدومة من هول السبب.! !

كادت سيدة أن تتسب في إفساد حفل زفاف نجلها بسبب طلب غريب منها يوم الزفاف.وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية

عن قصة طريفة حدثت حيث انهارت فتاة في حفل زفافها بعد معرفة السبب الذي تأخر من أجله عريسها.



وتأخر العريس لسبب لا يصدق حيث طلبت منه والدته الحصول على طبقها المفضل من أحد المطاعم فذهب لإحضاره.



وتأخر العريس لمدة ساعة كاملة وسط تساؤلات الحضور عن أسباب تأخره ، ثم دخل الحفل و برفقته والدته وسط دهشة الجميع.



وحكى العريس لعروسه السبب في تأخره مما أدى لانهيارها في البكاء وعتابه بعد أن جعلها تظن أنه هرب من الزفاف.