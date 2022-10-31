تواصلت معه بشكل خاص.. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة شيرين وموعد عودتها للجمهور

كشف الفنان مصطفى كامل، يوم أمس الجمعة، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، مشيرا إلى أنها في مرحلة الاستشفاء. وتحدث كامل في برنامج تلفزيوني قائلاً: “وصلني أجمل بوكيه ورد من شيرين عبدالوهاب.

حيث أنني تلقيت اتصالا من مدير أعمالها ميمي فؤاد، الذي أكد لي أن شيرين عبد الوهاب تواصلت معه تليفونيا لمدة دقيقة وطلبت منه أن يوصل باقة الورد إلي، وأن يهنئني بفوزي بمنصب نقيب الموسيقيين وأضاف نقيب المهن الموسيقية في مصر: “أنا على تواصل دائم مع ميمي فؤاد وهو بيطمن الجمهور أن شيرين في مرحلة الاستشفاء، والحالة الصحية خلال الساعات الأخيرة تشهد تطورا”.

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وأشار مصطفى كامل أنه سعد بمباركة شيرين، متمنيا أن يكون موعد عودتها لجمهورها المصري والعربي في أقرب وقت.

ونقلت الفنانة شيرين مؤخرا إلى مستشفى لعلاج الإدمان في حي مصر الجديدة في القاهرة، بإجبار من شقيقها، بعد أن ضبطها وهي تتعاطى المخدرات مع طليقها الفنان حسام حبيب، بحسب قوله.