واخيرا.. محمد الترك برد قوي على دنيا بطمة ويكشف تفاصيل وجوده مع وصال في شقة.. تفاصيل صادمة تكشف اليوم

شكرا وشكرا وشكرا كثيرا ، أعتقد هذه تبقى للذكرى على الأقل أنا احترمت المكان

وقمت بذلك في البيت وليس في الكباريه"، في إشارة منه على أن طليقته غنت الاغنية نفسها في احدى حفلاتها.

وظهر الترك في فيديو آخر وهو يهدد متابعيه ويحذرهم من ذكر اسم زوجته السابقة دنيا بطمة وختم الفيديو بأغنية أخرى تقول كلماتها "والله عمت عينها الفلوس وظهر في المقطع وهو يرمي الأوراق النقدية على الارض.

من ناحيتها نشرت دنيا بطمة بيت من أبيات شعر الإمام الشافعي جاء فيه ""قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم .. إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف .. وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة .. والكلب يخشى لعمري وهو نباح".

وكانت الفنانة دنيا بطمة قد أثارت الجدل بغنائها أغنية "أكبر غلطة بحياتي" وهو ما عرضها للانتقادات وزاد من التساؤلات حول أزمتها مع زوجها المنتج البحريني

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