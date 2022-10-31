هروب حسام حبيب من مصر!! صديقة شيرين تفجر مفاجأة جديدة من العيار الثقيل وتقلب الأمور رأساً على عقب.! !

كشفت صديقة الفنانة شيرين عبد الوهاب المقربة، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية مفاجأة جديدة في قضية النجمة المصرية.



وأكدت الإعلامية اللبنانية هروب حسام حبيب بعد نقل شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى خوفا من إخراء فحص المخدرات له.وأوضحت نضال الأحمدية في فيديو جديد لها،

أن تخوفات حسام حبيب كان سببها أن المخدرات ينتهي مفعولها في الدم بعد يومين، بينما الحشيش مفعوله في الجسم لا ينتهي قبل 40 يوما.



وأكدت الإعلامية اللبنانية الأحمدية تهديد حسام حبيب لها علناً أمام الجميع بعلاقاته الكبيرة في مصر.



وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لعدة أزمات مؤخرا عقب خلافات وقعت بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.