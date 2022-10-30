لسا فكرين الطفلة الشقية في فيلم خالتي فرنسا وكليب بابا فين؟.. لن تصدق شكلها اليوم بعدما كبرت وأصبحت آية في الجمال!!

أصبح هناك الكثير من الأطفال الذين عشنا معهم مرحلة طفولتهم من خلال الأعمال التي شاركوا فيها سواء في السينما أو الدراما، منهم من أكمل طريقه في الفن ومنهم من ابتعد ولم يظهر مرة أخرى.

منهم الطفلة مها عمار والتي خاضت أولى تجاربها التمثيلية في فيلم "حرامية في كي جي تو" فبرعت وتركت أثراً كبيراً في ذاكرة المشاهدين، لتختفي بعدها وتطل الآن بعد مرور 17 عاماً على عرض الفيلم.

وظهرت عمار على الجمهور فتاة في عمر الصبا، لربما لا تختلف ملامحها كثيراً عمّا تعرف عليه فيها الجمهور عندما شاهدها للمرة الأولى.

وبعدها شاركت في بطولة فيلم «خالتي فرنسا» مع عبلة كامل ومنى زكي في عام 2004، حيث اشتهرت في العملين بدور مع حرامية، سواء في كي جي تو أو خالتي فرنسا.

الطفلة مها عمار من مواليد 1994 شاركت في بطولة 5 أفلام وقدمت العديد من المسلسلات وقتها.

مها عمار تعود خلال الفترة المقبلة إلى مصر بعد سنوات تاركة خلفها أعمالا هامة شاركت فيها منذ الطفولة وبالكاد تعرفها بعدما تغير شكلها تماما وأصبحت عروسة.