أول صورة لـ زين إبنة الفنان الراحل هشام سليم الحسناء التي مات وهو محروماً من رؤيتها!! ملكة جمال!

خطفت زين نجلة الفنان المصري الراحل هشام سليم الصغرى الأنظار بجمالها في ظهور نادر مع والدها.

وتداول ناشطون صورة للفنان هشام سليم جوار ابنته قسمت بينما جلست ابنته الصغرى زين جوار شقيقها نور الذي تحول قبل سنوات من نورا إلى نور.

ولفتت زين هشام سليم الأنظار بجمالها وعلق رواد مواقع التواصل على الصورة بالقول: ماشاء الله أحلى من أختها، قمر 14، ملكة جمال.

وعانى هشام سليم منذ انفصاله عن زوجته الأولى (ميرفت النحاس) والذي أثمر زواجه منها عن 3 بنات، بسبب منعها له من رؤية بناته "زين وقسمت"، وكان دائماً يتحدث في هذا الأمر خلال اللقاءات التلفزيونية ويؤكد عن أمنيته في رؤيتهما.

وهذا الأمر دفعه لرفع قضية رؤية، والتي تم الحكم فيها لصالح هشام سليم، والسماح له برؤية أبنائه ثلاث ساعات أسبوعياً.

ورحل الفنان هشام سليم عن عالمنا، في 22 من سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، تاركاً خلفه مسيرة فنية تتسم بالتنوع والعمق، امتدت لنحو 50 عاماً.

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