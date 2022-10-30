اجمل ظهور انثوي لـ زوجـة عربية خانها زوجها علـى سرير نومها مـع أعز صـديقاتها... وحضرت إلى برنامج المسامح كـريم وصـدمت جـورج قرداحي بـما فعلتـهُ !! (فيديو)

حظي متابعو برنامج المسامح كريم بحلقة استثنائية وجريئة وممتعة لاقت صدى واهتمام واسع لدى الجماهير.

وتناولت الحلقة قصة زوجين مغربيين لجأ إلى البرنامج لحل مشكلتهما التي جعلتهما يفترقان لسنة ونصف.

وتدور أحداث الحلقة حول زوجين من المغرب افترقا بعد زواجهما بسنتين فقط.

ويعود سبب فراق الزوجين إلى اكتشاف الزوجة سارة والتي تبلغ من العمر 21 عامًا خيانة زوجها أسعد لها مع صديقتها المفضلة.



وتفاجآت سارة برؤية زوجها أسعد وصديقتها المفضلة في سرير نومها معًا ماجعلها تطلب الطلاق فورًا.



وصُدم المتابعون بالجمال الذي ظهرت به الزوجة في البرنامج وصبوا جام غضبهم على الزوج الذي لم يستطع الحفاظ على جوهرته الثمينة.



وحققّت الحلقة أعلى نسبة مشاهدة من بين حلقات البرنامج على يوتيوب وبلغت 30 مليون مشاهدة.