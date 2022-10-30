أجمل ممثلة في تاريخ السينما المصرية.. عشقت عبدالحليم وأوصت أن تدفن معه في قبر واحد وهذه صلة القرابة بينها وبين مي عز الدين!

تعتبر الفنانة زبيدة ثروت أهم نجمات السينما المصرية، وواحدة من أجمل الفنانات على مستوى العالم ممن تميزوا بجمال شديد، أسر قلوب الكثيرين حتى لقبها البعض بصاحبة «أحلى عيون في السينما المصرية».

عُرفت الفنانة زبيدة ثروت بابتعادها عن الإعلام، وكان آخر ظهور لها قبل وفاتها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت خلال اللقاء أنها حفيدة السلطان حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل، لكنها اختارت إخفاء تلك المعلومة عن أصدقائها في الوسط الفني بعد ثورة يوليو 1952، كما كشفت أيضًا عن مرضها بالسرطان بسبب التدخين.

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كما أعربت زبيدة ثروت خلال اللقاء عن حبها الشديد للفنان عبد الحليم حافظ، قائلة: «عبد الحليم حافظ حبني أوي، وأنا حبيته، حبني في السينما والحقيقة، حبينا بعض وإحنا بنمثل فبلم يوم من عمري، عبد الحليم راح لبابا، وبابا والله رد وقاله أنا مجوزش بنتي لمغنواتي، وأنا لا عرفت لا من بابا ولا من عبد الحليم، ومعرفتش غير بعد ما اتجوزت وخلفت».

زبيدة ثروت: أغنية بأمر الحب لم تكن تمثيلا وأضافت: «عبد الحليم كان بياخدني بالعربية بين المشاهد نتمشى شوية وألاقيه بيغنيلي، وقعدنا سنة نصور الفيلم، ومكنتش قادرة أقوله أنا بحبك، وهو من أدبه مكنش راضي يقولي إنه بيحبني عشانه كمان كان عيان»، مشيرة أن أغنية «بأمر الحب» لم تكن تمثيلا فقط، وكانت تحمل مشاعر حقيقية منهما تجاه بعضهما البعض.

كما ذكرت أنها لو علمت مشاعر العندليب أو تقدمه لها لكانت وافقت دون تفكير، وأنها أوصت أن تدفن بجواره، فضلا عن طلبه قبل وفاته بوضع صورة لزبيدة ثروت معه في القبر.

وكانت الفنانة مي عز الدين فجرت مفاجأة بشأن صلة القرابة التى تجمع بينها وبين النجمة زبيدة ثروت، وذلك اثناء استضافتها فى برنامج أنا والعسل وقالت أنها حفيدة الفنانة زبيدة ثروت ولكنها لم تذكر ذلك فى بداية أعمالها لكي تشتهر بأعمالها وفنها فقط.

ورحلت زبيدة ثروت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 2016 عن عمر ناهز الـ76 عامًا، بعد صراعها مع المرض، وعلى الرغم من اعتزالها الفن في وقت مبكر إلا أنها أصبحت في وقت قصير علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية.