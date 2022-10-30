صورة نادرة للفنان عمر خورشيد برفقة زوجته الأولى وتتوسطهم أم كلثوم.. لن تصدقوا كيف كان شكلهم!!

لقب الفنان الراحل عمر خورشيد، بأمير الجيتار، لألحانه التي عرف بها، كما تألق في الأعمال السينمائية التي شارك فيها وهي «ابنتي العزيزة»، «ذئاب على الطريق»، «العاطفة والجسد»، و«دموع في ليلة الزفاف».

وفي تسجيل نادر قامت الفنانة ناهد جبر، بزيارة خورشيد، في بيته، وذلك بحضور زوجته الأولى السيدة أمينة السبكي، وكان وقتها خورشيد يقوم بتأليف لحن تتر فيلم «التلاقي»، وهو الفيلم الذي شارك فيه وقام بعزف مقطوعة من اللحن.

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وقد سألت ناهد جبر، زوجة خورشيد عن رأيه فيه كزوج وكعازف فقالت له: «إنه قدم كل دور له بحرفية فالعزف أشاد به الجميع، أما كفنان فقد شاهدت له فيلم «ابنتي العزيزة»، وبعد مقاطع من فيلم «التلاقي»، وهو زوج مميز».

وأعادت ناهد جبر، نفس السؤال على خورشيد عن رأيه فيها كزوجة، فطلب من زوجته أن تأتي له بسيجارة، وقال: «إنها تقدر أنها زوجة فنان، ولكنها تغضب في بعض الوقت لتأخري ولعدم وجودي في البيت لفترات طويلة، وكشف خلال اللقاء أنه يريد أن ينجب منها».

يذكر أن حفل زفاف خورشيد على أمينة السبكي، الذي أقيم في أكبر فنادق القاهرة، شهد حضور كبير من نجوم الفن حيث حضرته السيدة أم كلثوم، شادية، وعبدالحليم حافظ، فضلا عن الشخصيات العامة والسياسيين ورجال الدولة والأدباء.

ولكن هذا الزواج لم يستمر لأكثر من عام وانتهى بالانفصال عام 1972، ثم تزوج بعد ذلك في نفس العام من الممثلة ميرفت أمين، ولكن هذا الزواج أيضًا لم يستمر طويلا وحدث الطلاق عام 1973، تلا ذلك زواجه من سيدة أعمال لبنانية اسمها دينا عام 1977.

واستمر زواجهما حتى وفاته، إلا أنه تزوج عليها الممثلة مها أبو عوف في بداية عام 1981 قبل شهور قليلة من وفاته، وكانت مها حاملاً في شهرها الرابع حينما تُوفي عمر، لكنها أجهضت، وبذلك لم يكن لعمر أي أولاد.