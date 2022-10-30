تلقت مكالمة في ليلة حنتها فغادرت المنزل مسرعة.. عروس مصرية عثر عليها مقتولة والمتهم سرق ذهبها وهاتفها !! (إليكم التفاصيل كاملة)

تجمع الأقارب والصديقات والجيران للاحتفال بـ ليلة حنة العروس التى عقد قرانها قبل عدة أيام، وكانت تنتظر إتمام حفل الزفاف الخميس المقبل بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية.



ورغم فرحتها واحتفالها مع الأهل والأصدقاء والجيران، إلا أنها تلقت مكالمة هاتفية خرجت بعدها مباشرة من المنزل ولم تعد مرة أخرى، وبعد بحث من الأهالى وجدوها جثة هامدة فى منطقة زراعية قريبة من المنزل.

البداية كانت بتلقى أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.



وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي، حيث تم نقل الجثة للمستشفى، وتبين أنها شابة فى العشرينيات من عمرها، ومن المقرر زفافها الخميس المقبل، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقى إتصال هاتفى وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.



وكلف اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إدارة البحث الجنائى بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجنى عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة فى مكان الحادث،

والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجنى عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.

اليوم السابع التقى عدد من جيران عروس قليوب القتيلة ليلة حنتها، وأكدوا أن مرتكب الواقعة استدرجها خارج المنزل بعد مكالمة هاتفية، ثم ارتكب جريمته و سرق ذهبها الذى كانت ترتديه،

كما سرق أيضا هاتفها المحمول ليحول دون كشف هويته والوصول إليه لينال عقابه الرادع، لكن رجال البحث الجنائى بالقليوبية سيكونوا له بالمرصاد ويتمكنوا من كشفه سريعا.



وتوصلت تحريات رجال مباحث القليوبية، بعد سؤال أهلية عروس قليوب المقتولة قبل حفل زفافها، أن المجنى عليها كانت تحتفل بـ"حنتها" تمهيدا لحفل الزفاف الذى كان من المقرر له الخميس المقبل،

حيث تلقت مكالمة هاتفية عبر هاتفها المحمول، وذهب خلف المنزل وظلت لمدة نصف ساعة، وبدأ والدها فى البحث عنها إلا أنهم صدموا من المشهد، حيث رأوا العروس غارقة فى دمائها.



وأوضحت، التحريات أن المجنى عليها تلقت عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحى بالرقبة، كما أن المجنى عليها جرى كتب كتابها يوم الجمعة الماضي، كما تم نقل منقولات الزوجية الخاصة بها منذ أيام وسط فرحة الأهل والجيران.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة، حيث تم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق،

وكلفت أجهزة البحث الجنائى بسرعة ندب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وبيان الإصابات وسببها وملابساتها وطريقة حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتوصل لمرتكبها.