في ليلة الدخلة .. عريس خليجي يفقد أغلى ما يملك والسبب ما فعلته العروس المراهقة في غرفة النوم!

حولت ليلة العمر، أو ما يعرف بـ ليلة الدخلة، إلى جحيم بالنسبة لهذا الشاب البحريني، فقد خسر فيها قدرته على الجماع، ولو مؤقتا، وأنتهى به الحال في المستشفى.

وفي تفاصيل الحادثة التي نشرتها صحيفة "الأيام24" الإلكترونية، فقد تسببت عروس بحرينية في إصابة عريسها في ليلة الدخلة بإصابة بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفي.

وإنتقلت سيارة الإسعاف من منزل الزوج إلي أحد المراكز الطبية الشهيرة، وبعد فحص عينة من الدم والبول إلي جانب تصوير عضوه الذكري بالآشعة السينية، تبين أن عضوه الذكري قد تعرض للكسر والتورم نتيجة لـ"النشوة المفرطة" للعروس.

وأثبتت الفحوصات أن العضو الذكري للعريس قد تعرض للكسر بعد تمزق جدار أحد الأسطوانات المسؤلة عن عملية الإنتصاب خلال الجماع، في حين أوضحت العروس أنها سمعت صوت طقطقة ولاحظت انتفاخ في العضو الذكري لزوجها.