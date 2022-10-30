قبل موعد زفافه بأيام.. سيدة مصرية استدرجت طليقها لإقامة علاقة حميمة محرمة معه لكن ماقامت به عند دخولة الشقة لايخطر علـى بال رجل أو ست !! (تفاصيل جنونية)

استدرجت سيدة مصرية طليقها لإقامة علاقة جنسية في إحدى الشقق المفروشة بمنطقة المعصرة في العاصمة القاهرة، قبل موعد زفافه بأيام، ووجهت له عدة طعنات في الظهر، ثم ذبحته.

وقالت والدة المجني عليه، إن القاتلة قيدت ابنها لشل حركته، بمشاركة أحد الأشخاص المقربين لها، وأنهت حياته دون تردد.

وأشارت والدة الضحية، إلى أن طليقة نجلها، اعترفت في التحقيقات بأنها استدرجت طليقها لإقامة علاقة حميمة، ووجهت له طعنات في الظهر، ثم ذبحته.

وأوضحت أن ابنها تزوج 3 مرات، وان طليقته تركت منزلها- بعد انفصال ابنها عنها بسبب خلافات زوجية بينهما منذ عامين،- واستأجرت شقة في أحد العقارات المفروشة، بالقرب من منزله، وذلك قبل موعد زفافه بأيام.

وقالت إن طليقة ابنها كانت تتابع تحركاته، وحاولت التواصل معه أكثر من مرة ليردها إلى عصمته مجددا.