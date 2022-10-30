حسام حبيب بجانب شيرين من داخل المستشفى والجمهور مصدوم!! شاهدوا كيف احتضنته من داخل قلبها!!

انتشر فيديو في الساعات الأخيرة الماضية بسرعة البرق، ظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بجانب زوجها السابق حسام حبيب، الأمر الذي صدم الجمهور.

وتفاجأ الجميع من حديث حسام مع شيرين وكيف احتضنته بشدة، حيث تسائل الجمهور هل عادت المياة الى مجاريها وانتهت المشاكل بينهم؟.

إلا وانه وبرغم الانتشار السريع لمقطع الفيديو تأكد أن مقطع الفيديو قديم وليس من داخل المستشفى كما وعن البعض.

وكان قد نشر حسام حبيب فى اواخر شهر يونيو هذا الفيديو، وكان للرد حول علاقته مع شيرين عبدالوهاب ، ولكن قام رواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ اعادة تداوله بكثرة في الوقت الحالي.