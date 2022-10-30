يحدث في مصر.. اب يكتشف علاقة أبنته المراهقة بأحد الشباب سراً .. لكن ما فعله لا يتحمله قلب أنسان ولا يتوقعة عقل!!

لقيت فتاة مصرعها عقب تعذيبها على يد والدها بإحدى قرى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لشكه في سلوكها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بورود بلاغ من أهالى عزبة عيسى حمدى بكفر شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، بسماع صراخ سيدة تتهم نجلها بقتل حفيدتها. انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ.

تم العثور على جثة لفتاة تدعى "حنين. م. ا"، تبلغ من العمر 14 عامًا، ووجد بها آثار ضرب وتعذيب وحروق حديثه بالجسد، وتم تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى الدولى بالمنصورة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه ويدعى"إبراهيم. ع. إ"، 48 عاما، والذى أقر فى المحضر بالواقعة، وذلك لتأديب ابنته لشكه فى سلوكها وتردد الشائعات عنها بالقرية.

وبسؤال جدة الفتاة، أيدت ذلك، وأضافت أن الفتاة كانت تعيش برفقة والدها هى وشقيقتها الكبيرة التى تزوجت منذ فترة، بعد انفصال الأم عنهما وزواجها من شخص آخر. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.