بدون رحمة ولا شفقة ولا قلب... سيدة تقتل زوج ابنتها وما فعلته بالجثة صعق جميع سكان المملكة !

اعلنت السلطات الاردنية عن جريمة هزت المملكة الأردنية الهاشمية، وراح ضحيتها شاب على يد حماته والدة زوجته.

وكشفت التحقيقات الجنائية الأولية تحديد هوية قاتل الشاب الأردني “مهند عدنان ذيب السعايدة” الذي تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غرب مدينة معان، وهي سيدة تكون والدة زوجته، وفق مصدر أمني في المحافظة.

ولفت المصدر إلى أن القاتلة اعترفت بالتحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية فيما بينهم.وقد أكد مصدر أمني أن الجثة تعرضت لمجموعة من العيارات النارية، ومن ثم تم إحراقها ورميها في منطقة غير مأهولة بالسكان في محافظة معان،

مشيراً إن الجهات الرسمية والأمنية المختصة أخذت مهلة أمنية لترتيب الإجراءات العشائرية.فيما تم أخذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية،

حيث تم إجلاء أقارب القاتلة وعائلتها حسب العادات والأعراف المتبعة في مثل هذه الحوادث إلى مكان بعيد عن محافظة معان.