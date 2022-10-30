هذه العشبة الخضراء سحرية برائحة جميلة.. مذكورة في القرآن لها فوائد للنساء والرجال.. 22 مُعجزة في هذه العُشبة لن تتوقعها.. ستندم ان لم تعرفها الان

فوائد الريحان عديدة وتجعله من الأعشاب المميزة والتي يجب استخدامها دائما لاستغلال فوائدها العظيمة للجسم والصحة حيث تُعد عُشبة الريحان من الأعشاب العطرية التي تمد الجسم بالفوائد الصحية العديدة، تتميز عُشبة الريحان بنكهتها الجذابة ورائحتها المميزة، وتُستخدم عُشبة الريحان عادة في أغراض الطهي كنوع من أنواع البهارات أو السلطات، تحتوي عُشبة الريحان علي العديد من العناصر الهامة للصحة والجسم .

تحتوي عُشبة الريحان علي جذع يُمكن أن يصل ارتفاعه من متر إلي عشرة أمتار، كما أنها تنتج البذور السوداء التي تُسمي nutlets ، زهرة الريحان قد تختلف في اللون ، الجزء الذي يُستخدم عادة في نبات الريحان هو الأوراق، قد تختلف ألوان أوراق الريحان أيضاً من الأخضر الفاتح إلي الأخضر الداكن ولها ملمس ناعم ، توجد العديد من أنواع الريحان ولكن Ocimum bassilicum هي أوراق الريحان الأكثر شيوعاً والتي يُستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم .



العناصر الغذائية في الريحان

تحتوي عُشبة الريحان علي العديد من الزيوت الأساسية مثل methyl chavicol,linalool, eugenol ، فالطعم الحلو لعُشبة الريحان يرجع إلي محتواها من methyl chavicol ، بينما يأتي الشكل الزهوري له بسبب محتواه من الينالول، يحتوي الريحان أيضاً علي كمية من الأوجينول وهو المسئول عن زيادة الطعم اللاذع الحار في الريحان .

تُعد عُشبة الريحان قليلة جداً في السعرات الحرارية وفي المؤشر الجلايسيمي ( المؤشر الجركوزي)، وهي أيضاً مصدر جيد لبعض الفيتامينات مثل فيتامين A,C,K ، تحتوي 2.5 جرام من عُشبة الريحان علي أقل من 1 سعر حراري، كما تحتوي 2.5 جرام من عُشبة الريحان علي 96.6 وحدة دولية من فيتامين A ، يحتوي الريحان أيضاً علي الألياف الغذائية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية .



ريحان مفروم ( 21.20 ميلليجرام) سعر حراري (5)

فيتامين K 98%

منجنيز 12%

نحاس 9%

فيتامين A 6%

فيتامين C 5%



كالسيوم 4%

حمض الفوليك 4%

حديد 4%

الأحماض الدهنية أوميجا 3 3%

مغنسيوم 3%



فوائد الريحان

هناك العديد من الفوائد الصحية لأوراق الريحان ، في التالي أهم الفوائد الصحية لأوراق الريحان :

١- الريحان يمنع الإصابة بالإسهال :

وجدت بعض الدراسات والأبحاث أن الريحان يحتوي علي خصائص مضادة للبكتريا، كما يُمكن لبعض المواد الكيميائية النباتية التي توجد في أوراق الريحان محاربة عدوي المكورات العنقودية الذهبية التي هي السبب الرئيسي للإسهال، وبذلك يُمكن أن يساعد إضافة بعض أوراق الريحان إلي وجبتك علي شفاء الجسم والوقاية من الإسهال .

٢- يحد الريحان من الإلتهاب :

عادة يحدث الالتهاب في الجسم بسبب وجود الضغط التأكسدي، ويُمكن أن يتسبب الالتهاب علي عضو حيوي في الجسم في العديد من الأضرار الجسيمة، تحتوي أوراق الريحان علي خصائص مضادة للالتهاب مثل الزيت العطري والتي تشمل علي السيترونيلول، الأوجينول والينالول، هذة الزيوت الأساسية لها فعالية كبيرة علي الحد من خطر الالتهاب مثل التهابات المفاصل والقلب .



٣- الريحان يخفض مستوي الكوليسترول في الجسم :

وفقاً لإحدي الدراسات ، الريحان له تأثير كبير في خفض مستوي الكوليسترول في الجسم، إن المركبات الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي توجد في أوراق الريحان تعمل علي خفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول السيئ LDL ويمنع من تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية والتي قد يتسبب لاحقاً في حدوث تصلب الشرايين .

٤- يمنع الريحان أمراض القلب والأوعية الدموية :

الريحان مفيد جداً للحفاظ علي الدورة الدموية الطبيعية، يساعد الريحان علي تعزيز وظيفة الأوعية الدموية الصحية والحفاظ علي مستوي ضغط الدم الطبيعي، تحتوي أوراق الريحان علي خصائص مضادة للالتهابات التي يُمكن أن تمنع تراكم الصفائح الدموية التي يُمكن أن تسبب تجلط الشرايين وإعاقة تدفق الدم .



٥- يهدئ الريحان المعدة :

هذا هو السبب في أن الشعب الإيطالي يحب إضافة أوراق الريحان إلي وجبته، فإن أوراق الريحان لها تأثير مهدئ علي المعدة ، كما أنها يُمكن أن تقلل من مستوي حمض المعدة وتمنع القئ .



٦- فوائد الريحان في تخفيف جروح لدغات الحشرات :يُمكنك استخدام أوراق الريحان لتخفيف الألم والجروح بسبب التعرض للدغ النحلة أو غيرها من الحشرات، كل ما عليك هو سحق أو طحن بعض أوراق الريحان والقيام بفرك الجلد لها، سوف تقوم الخصائص المضادة للالتهاب التي توجد في أوراق الريحان علي علاج الجرح الناتج عن لدغ الحشرات .



٧- الريحان لعلاج عدوي الأذن :

تحتوي أوراق الريحان علي الزيوت الأساسية التي لها تأثير مضاد للالتهابات، ويُمكن بذلك أن تساعد في علاج عدوي الأذن . ٨- يسيطر الريحان علي نسبة السكر في الدم ومنع الإصابة بمرض السكري :



وفقاً لإحدي الدراسات، أن أوراق الريحان لها تأثير كبير في خفض مستوي السكر في الدم والحفاظ عليه في المستوي الطبيعي ، وقد تصبح هذة الوظيفة وقائية للجسم في تطوير مرض السكري

.٩- فوائد الريحان في الحد من الضغط التأكسدي :

ذكرت بعض الدراسات أن الريحان يحتوي علي مكونات طبيعية تُسمي adaptogen والتي لها تأثير إيجابي قوي علي الحد من الضغط التأكسدي وهو عبارة عن حالة في الجسم يوجد بها خلل في الجذور الحرة للخلايا ، وقد تؤدي هذة الحالة إلي تلف العديد من أعضاء الجسم ، وتتسبب في الإصابة بأمراض صحية خطيرة .



١٠- يمنع الريحان السعال والإصابة بنزلات البرد :

يترك الريحان زيت أساسي له تأثير مضاد للفيروسات مما يعني أنه يمنع الجسم من الإصابة بفيروس الإنفلونزا، يُمكن أن تتناول أوراق الريحان للتخلص من الفيروس والحد من أعراض نزلات البرد مثل الأنفلونزا و سيلان الأنف .

١١- يمنع الريحان الإصابة بالسرطان :

تحتوي أوراق الريحان علي نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، مما يجعل لها تأثير فعال علي مكافحة الجذور الحرة وهي العامل الرئيسي الذي يسبب تلف الحمض النووي DNA والذي يتسبب في وقت لاحق في نمو الخلايا السرطانية .



١٢- يعالج الريحان الصداع :

يُمكن استخدام أوراق الريحان لعلاج الصداع ، قد تساعد رائحة الريحان العطرية علي الحد من اندفاغ ونبض الأوعية الدموية في المخ ، كل ما عليك هو القيام بسحق بعض أوراق الريحان في قدر ، واترك البخار أن يصل إلي وجهك ورأسك لبضع دقائق حتي تشعر بتحسن .



١٣- الريحان والحد من مقاومة المضادات الحيوية : قد تصبح أجسامنا مقاومة للمضادات الحيوية بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، تحتوي أوراق الريحان علي خصائص مضادة للبكتريا التي يُمكن أن تمنع نمو البكتريا التي تتسبب في الأمراض والحد من مقاومة المضادات الحيوية .



١٤- الريحان والحفاظ علي صحة الجلد :

تحتوي أوراق الريحان علي فيتامين C وغيره من المواد الكيميائية النباتية التي تمد البشرة بالعديد من الفوائد، تناول أوراق الريحان بانتظام قد يحسن من البشرة عن طريق التلخص من تأثير الجذور الحرة علي البشرة والحفاظ علي ترطيب الجلد .

١٥- فوائد الريحان في علاج العدوي الفطرية :

إذا كنت تعاني من مشكلة في الجلد بسبب الإصابة بالعدوي الفطرية ، كل ما عليك هو وضع بعض من أوراق الريحان المفرومة إلي المنطقة المصابة ، تترك أوراق الريحان الزيت العطري الذي يتميز بخصائصه المضادة للفطريات التي يُمكن أن تقتل وتقلل نمو الفطريات .



١٦- فوائد الريحان في حماية وظائف الكبد :

وفقاً لإحدي الدراسات التي تم نشرها في مجلة الغذاء الطبي ، أن تناول أوراق الريحان بانتظام يُمكن أن يُحسن من عدد إنزيمات إزالة السموم في الكبد ، وهذا قد يساعد علي وظيفة الكبد وتقليل الخلايا الدهنية التي تتراكم في الكبد والتي يُمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض الكبد .

١٧- يحسين الريحان الهضم :

تحتوي أوراق الريحان علي كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي يُمكن أن تساعد علي تحسين الهضم وتحسين حركة الأمعاء ، كما أن لديها تأثير مهدئ الذي يجعلك تشعر بالارتياح بعد تناول الطعام، كما يُمكن أن تحسن الشهية وتقلل من تشنجات المعدة .



١٨- السيطرة علي حموضة الجسم :

أوراق الريحان لديها القدرة في التحكم في حموضة الجسم عن طريق موازنة رقم الآس الهيدروجيني PH ، رقم الآس الهيدروجيني الطبيعي مطلوب في الحفاظ علي عملية التمثيل الغذائي ووظيفة العديد من الهرمونات والإنزيمات، من الهام أيضاً الحفاظ علي نظام المناعة الصحي، حيث يُمكن للبكتريا النافعة والجيدة في الجسم أن تعيش فقط في مستوي معين من الآس الهيجروجيني .

١٩- تحسين الرغبة الجنسية بالريحان :

في إيطاليا ، يعتبر الناس الريحان رمزاً للحب وتُستخدم أوراق الريحان كمنشط جنسي طبيعي منذ فترة طويلة ، يُعتقد أن أوراق الريحان لديها القدرة علي زيادة القدرة الجنسية والرغبة الجنسية، في الواقع أن الزيوت الأساسية في أوراق الريحان هي المسؤوبة عن تحسين تدفق الدم والمزاج حتي يتمكن الناس من ممارسة نشاط جنسي أفضل .



٢٠- يخفيف الريحان الاكتئاب :

يحتوي الريحان علي كمية من المغنسيوم الذي لها دور في الحفاظ علي وظيفة العصب، كما أن أوراق الريحان لها تأثير مهدئ يُمكن أن يساعد الجسم علي الحد من أعراض الاكتئاب ، يُمكنك منع الاكتئاب عن طريق شم رائحة أوراق الريحان أو تناول بعض أوراق الريحان .

٢١- الحفاظ علي صحة وقوة العظام والأسنان :

يُعد الريحان مصدر ممتاز لفيتامين K المعروف بتأثيره الكبير في الحفاظ علي صحة العظام والأسنان، فيتامين K يُمكن أن يساعد الجسم علي امتصاص الكالسيوم ومنع العظام من فقدان كتلتها .



٢٢- يحسين الريحان من الرؤية :

تحتوي أوراق الريحان علي كمية كبيرة من فيتامين A الذي لها تأثير جيد علي رؤية الإنسان ، وهناك حاجة إلي فيتامين A للحفاظ علي عضلة العين وعدسة العين للقيام بوظائفهم بشكل صحيح .



الأثار الجانبية من تناول الريحان

يجب عدم الإفراط في تناول أوراق الريحان، لأنها من الممكن أن تكون مسرطنة .

يجب علي الأشخاص الذين يتناولون أدوية منع تجلط وتخثر الدم مثل الورافارين تجنب تناول الريحان لأنه يحتوي علي كمية كبيرة من فيتامين K .