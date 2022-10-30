صورة نادر للفنانة التي قامت بدفن اسماعيل ياسين في مقـابر عائلتها.. لن تصدقوا السبب!!

لم تكن ممثلة فقط بل كانت ايضا مطربة وراقصة ومنولوجست كل هذا في شخصية واحدة ولكن رغم تلك المواهب المتعددة ورغم بداياتها الفنية وهي لم تتخطي العشرين من عمرها الا انها لم تقدم الا خمس افلام فقط وعدد من المسرحيات التي لم يتم تسجيلها.

ولكنها استطاعت ان تحفر مكانة في قلوب المشاهدين، الفنانة فتحية محمود واسمها بالكامل فتحية محمود احمد عبد العال وهي من مواليد مدينة القاهرة في التاسع والعشرين من شهر اكتوبر لعام 1913، وحصلت علي شهادة البكالوريا في عام 1930.

تعلمت فتحية محمود فن التمثيل والغناء وهي في سن الخامسة عشر من عمرها، وقد عاصرت في وقت ظهورها الفنانين إسماعيل يس ومحمود شكوكو وغيرهما وقامت بالعمل معهم في بعض الفرق اللى كانت تتجول في المحافظات للغناء وتعليم فن المونولوج.

بعد ذلك قامت بالغناء معهم في صالة بديعة مصابني بالإضافة لتقديمها المونولوجات ومشاركاتها في بعض المسرحيات.

ومن هنا توجهت إلى السينما، وشاركت في بضعة أفلام لم يتخطي عددهم الخمسة وكانت البداية من خلال فيلم “بواب العمارة” في دور “فلة” عام 1935 مع علي الكسار وحامد مرسي.

يذكر انه عندما توفي الفنان إسماعيل ياسين في الرابع والعشرين من شهر مايو لعام 1972 ظهرت مشكلة مكان الدفن، لأنه ليس لديه مدافن في القاهرة، وحتى مدافن أسرته في السويس تمت إزالتها عند توسعة الميدان الذي أنشئ حديثا.

وقد عرض حينها الفنان سمير صبري الذي كان أول من حضر إلى المنزل بعد علمه بالوفاة، أن يدفنه في مدافن عائلته بالإسكندرية، لكن ابنه «ياسين» قال: «السفر بهدلة».

وهنا عرضت كل من الفنانتين درية أحمد وفتحية محمود، زميلته السابقة في فرقة «بديعة مصابني»، أن يدفن في مدافن أسرتها، واستقر الرأي على أن يدفن في مدافن فتحية محمود بالبساتين.