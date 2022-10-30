بعد اتهامها بالخيانة.. شاهد الشابة وصال تُظهر نفسها للعلن بدون كمامة ولا نظارات وتهدد دنيا بطمة بكلمات صادمة!! جمالها وصغر سنها سيدهشك !

بعد قرار المحكمة في مراكش ببراءة المنتج محمد الترك من التهم التي ساقتها له زوجته الفنانة دنيا بطمة ومحاولتها التشهير

بسيدة مغربية تدعى وصال واتهمتها بالخيانة وممارسة الدعارة مع زوجها، تداولت صفحات فنية كلاماً نُسب للسيدة المتهمة حاولت من خلاله أن تضع حدا لما يقال عنها.



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً قيل بأنه للشابة وصال كتب فيه "هذا أول تصريح ليا من بعد هاد القضية مع محمد ترك..

فمن بعد ما تهجموا عليا الصحافة وصوروني فمبقى عندي سبب اني اسكت ولا عندي سبب اصلا اني اتخبا".

وأضافت: "محمد الترك لا أعتبره أكثر من صديق وتجمعني معاه علاقة عمل لا غير.. وما بعمني بتاتاً الضجة الحاصلة ولا ما يقال، خاصة أن دنيا تعلم جيدا انه ليس هناك لا خيانة ولا سرقة.. والأدلة كانوا كلهم قدام نائب وكيل الملك.. القانون لا يحمي المغفلين".



وكذلك وجهت الشابة رسالة خاصة للفنانة المغربية المثيرة للجدل قالت فيها: "رسالة إلى دنيا أنا مش من المستوى اللي اقعد ارد واتحدث فيه غلى الإنستغرام.. التشهير والتهديد اللي نشرتي مش لح اسكت عليه.. تمنيت لو سمعتي الحقيقة ونطق المحكمة وتسكتي".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلام الشابة واعتبر العديد منهم ان دنيا حاولت الانتقام من زوجها عن طريق استغلال اسم وصال، مؤكدين ان على حق الاخيرة في الدفاع عن نفسها ومقاضاة الفنانة المغربية في المحاكم.