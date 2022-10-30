مصطفى كامل يكشف دور الفنانة غادة عبد الرازق في أزمة شيرين عبد الوهاب ويصدم الجميع!!

كشف الفنان مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي المصري عمرو أديب المذاع عبر قناة Mbc مصر الفضائية دور الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة أنغام في أزمة شيرين عبد الوهاب.

ووجه الفنان مصطفى كامل رسالة شكر للنجمتين لمراعاتهم لأسرة النجمة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة.

وقال : بشكر أنغام لأنها قايمة بدور إنساني غير عادي مع أسرة شيرين ومحتوياهم وكمان غادة عبد الرازق.

من جانبه، طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.