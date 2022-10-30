ليس لديَّ خطوط حمراء.. درة تثير الجدل واسعاً بكشفها عن اسلوبها في التمثيل مقابلتها الاخيرة!!

اثارت النجمة التونسية درة الجدل بتصريحاتها على برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، حيث كشفت عن العديد من أسرارها الفنية والشخصية.

حيث أكدت درة في البرنامج أنها لا تحب تلقي الأسئلة عن موقفها من الأدوار الجريئة حيث إن هذه الأمور نسبية، قائلةً: "الأمور بتبقى نسبية والجرأة ممكن تكون من خلال رسالة نوصلها وموضوعات جريئة بدون خدش للحياء وأنا ضد الابتذال".

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وأضافت أنها ضد مقولة الخطوط الحمراء، معتبرةً أن الفن فيه حرية ويقدّم كل الموضوعات، بالقول: "بنقدم كل الموضوعات لأنها موجودة في الحياة وأنا عندي حدودي والجزء اللي الناس شيفاني فيه".

وتابعت درة "أنا شخصية أميل إلى الكسوف ومش جريئة في العموم وكل واحد حر في اختياراته ونفسي أقدّم أدوار شخصيات تاريخية".

وعن رأيها في الفارق بين الرجل في مصر وتونس، ردّت قائلة: "مش بحس أن في فرق كبير بين الراجل التونسي والمصري، والتعميم مرفوض والحكم بيكون لبيئة البني آدم نفسه".

وأكدت درة أن والدها كان رافضاً لدخولها المجال الفني، مشيرةً إلى أن سبب رفضه لم يكن كرهاً للفن وإنما خوفاً عليها. إذ قالت: "والدي كان رافض دخولي الفن وكان متخوف من الموضوع وأنا نشأت في منزل بيحب الطرب والروايات والسينما والمسرح".

وأضافت أن والدها اقتنع بعملها بعد أن بدأت تحقق النجاح من خلال أعمالها الفنية، متابعةً: "لما بدأت أنجح والناس بتحبني وشغلي جيد اطمن أكثر وهو كان واثق فيا وبقى فخور بيا، وحب مسلسلات "آدم" و"العار" و"سجن النسا" و"الريان".