وجهها مشوّه تماماً وبشرتها سوداء!! إطلالة مفزعة ومخيفة لـ هيفاء وهبي من السعودية تصدم الجميع.. والجمهور: مين دي !

تصدراسم الفنانة هيفاء وهبي تريند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

وظهرت بملامح مختلفة، خلال حفلها بموسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، برفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا،

مرتدية «جامبسوت»باللون الأسود، ولاحظ الجمهور أن ملامحها مختلفة، وغريبة حيث ظهر عليها علامات التقدم في العمر بشكل واضح، وبدا وجهها مرهقا،

وعلق أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب :«الفوتوشوب كان عامل عمايله فينا».وكتب متابع عبر تويتر :«يا لطيف شوعمليات التجميل»، وتساءل آخر: «من غير فوتوشوب ولا فلتر؟» .



وخلال إحياءها لحفلها الأول في السعودية، قالت الفنانة هيفاء وهبي موجهة حديثها لجمهورها: «شكرا لوجودكم وما احكي ما قادرة اعبر أدى هالشعور اللي جواتى حلو وفيه أشواق كتير،

وبدى أشكر السبب اللي جمعنا الليلة وأشكر البلد الحلوة، شكرا أبوناصر، شكرا الشيخ تركي آل شيخ وروتانا، وانشالله نكمل مع بعض حلو».